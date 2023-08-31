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Приборы индийской миссии выявили возможную сейсмоактивность на Луне - РИА Новости, 31.08.2023
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Наука
 
20:35 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/seysmoaktivnost-1893507564.html
Приборы индийской миссии выявили возможную сейсмоактивность на Луне
Приборы индийской миссии выявили возможную сейсмоактивность на Луне - РИА Новости, 31.08.2023
Приборы индийской миссии выявили возможную сейсмоактивность на Луне
Прибор для измерения сейсмической активности Луны, установленный на посадочном модуле "Викрам", выявил возможную сейсмоактивность на Луне, сообщила Индийская... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T20:35
2023-08-31T20:35
наука
земля
индия
луна
индийская организация космических исследований
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НЬЮ-ДЕЛИ, 31 авг – РИА Новости. Прибор для измерения сейсмической активности Луны, установленный на посадочном модуле "Викрам", выявил возможную сейсмоактивность на Луне, сообщила Индийская организация космических исследований. "Прибор для измерения сейсмической активности Луны на посадочном модуле "Чандраян-3" является первым экземпляром прибора на основе технологии микроэлектромеханических систем на Луне. Он зафиксировал вибрации, возникающие из-за движений лунохода и других полезных грузов… Кроме того, показано, казалось бы, естественное событие, зафиксированное 26 августа 2023 года. Источник этого события в настоящее время устанавливается", - сообщило индийское космическое агентство, публикуя график установленной сейсмоактивности. Также приборы спускаемого модуля провели измерения плазмы над южным полюсом естественного спутника Земли. "Первоначальная оценка показывает, что плазма, покрывающая поверхность Луны, относительно разрежена и характеризуется числовой плотностью в диапазоне примерно от 5 до 30 миллионов электронов на кубический метр… Эти количественные измерения потенциально помогают снизить уровень шума, который лунная плазма вносит в радиоволновую связь. Кроме того, они могли бы внести свой вклад в усовершенствование схем для будущих лунных миссий", - сообщило агентство. Автоматическая космическая станция "Чандраян-3" была запущена в космос 14 июля и вышла на лунную орбиту 5 августа. 23 августа Индия первой в мире успешно посадила космический аппарат "Викрам", который до этого отделился от станции "Чандраян-3", на южном полюсе Луны. Миссия спускаемого аппарата рассчитана на 14 земных суток, что соответствует одному лунному дню. Вместе с тем, индийские ученые не исключают возможности, что спускаемый модуль "Викрам" и луноход "Прагьян" вернутся к жизни, когда солнце снова осветит ту часть Луны, где они находятся.
https://ria.ru/20230829/luna-1892805559.html
https://ria.ru/20230823/derzhava-1891811789.html
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земля, индия, луна, индийская организация космических исследований
Наука, Земля, Индия, Луна, Индийская организация космических исследований
Приборы индийской миссии выявили возможную сейсмоактивность на Луне

Приборы на индийском модуле "Викрам" выявили возможную сейсмоактивность на Луне

© ISROИндийский аппарат "Прагьян". Стоп-кадр видео
Индийский аппарат Прагьян. Стоп-кадр видео
© ISRO
Индийский аппарат "Прагьян". Стоп-кадр видео
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НЬЮ-ДЕЛИ, 31 авг – РИА Новости. Прибор для измерения сейсмической активности Луны, установленный на посадочном модуле "Викрам", выявил возможную сейсмоактивность на Луне, сообщила Индийская организация космических исследований.
"Прибор для измерения сейсмической активности Луны на посадочном модуле "Чандраян-3" является первым экземпляром прибора на основе технологии микроэлектромеханических систем на Луне. Он зафиксировал вибрации, возникающие из-за движений лунохода и других полезных грузов… Кроме того, показано, казалось бы, естественное событие, зафиксированное 26 августа 2023 года. Источник этого события в настоящее время устанавливается", - сообщило индийское космическое агентство, публикуя график установленной сейсмоактивности.
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Также приборы спускаемого модуля провели измерения плазмы над южным полюсом естественного спутника Земли.
"Первоначальная оценка показывает, что плазма, покрывающая поверхность Луны, относительно разрежена и характеризуется числовой плотностью в диапазоне примерно от 5 до 30 миллионов электронов на кубический метр… Эти количественные измерения потенциально помогают снизить уровень шума, который лунная плазма вносит в радиоволновую связь. Кроме того, они могли бы внести свой вклад в усовершенствование схем для будущих лунных миссий", - сообщило агентство.
Автоматическая космическая станция "Чандраян-3" была запущена в космос 14 июля и вышла на лунную орбиту 5 августа. 23 августа Индия первой в мире успешно посадила космический аппарат "Викрам", который до этого отделился от станции "Чандраян-3", на южном полюсе Луны. Миссия спускаемого аппарата рассчитана на 14 земных суток, что соответствует одному лунному дню. Вместе с тем, индийские ученые не исключают возможности, что спускаемый модуль "Викрам" и луноход "Прагьян" вернутся к жизни, когда солнце снова осветит ту часть Луны, где они находятся.
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