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Ростовским школьникам начнут выдавать социальные сертификаты - РИА Новости, 31.08.2023
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Ростовская область
 
16:01 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/sertifikaty-1893425035.html
Ростовским школьникам начнут выдавать социальные сертификаты
Ростовским школьникам начнут выдавать социальные сертификаты - РИА Новости, 31.08.2023
Ростовским школьникам начнут выдавать социальные сертификаты
Школьникам в Ростовской области начнут выдавать социальные сертификаты на оплату кружков и секций, сообщает правительство региона. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T16:01
2023-08-31T16:01
ростовская область
ростовская область
игорь гуськов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 авг - РИА Новости. Школьникам в Ростовской области начнут выдавать социальные сертификаты на оплату кружков и секций, сообщает правительство региона. "В новому учебном году родители полностью или частично смогут оплатить занятия детей в секциях с помощью социального сертификата", - говорится в сообщении. Идея реализуется в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование". "Получить сертификат дополнительного образования можно через порталы "Навигатор дополнительного образования Ростовской области" и "Госуслуги" уже с 1 сентября этого года", - приводятся в сообщении слова первого заместителя губернатора Ростовской области Игоря Гуськова. Он отметил, что в основе системы персонифицированного финансирования лежит принцип равного доступа детей к получению дополнительного образования. С помощью социального сертификата государство оплачивает занятия в кружках. Социальный сертификат дополнительного образования детей – электронный, бумажной формы у него нет. Он именной и положен каждому гражданину РФ в возрасте от 5 до 18 лет. Документ выдается единожды и действует до совершеннолетия. Сертификат нематериален. Он содержит идентификационный номер, под которым ребенок записан в специальном реестре. У сертификата есть номинал – сумма, которую можно потратить на дополнительное образование в учебном году. Ее определяют муниципалитеты, исходя из возможностей района или города. Главное – чтобы программы прошли независимую оценку качества. Текущий и следующий годы – пилотные. Пока социальный сертификат охватывает 20–25 процентов образовательных программ. Его нельзя будет направить на обучение по предпрофессиональным программам в школах искусств и спортивных школах. Запись детей в секции будет вестись в большинстве учреждений с 1 сентября. Если в течение года ребенок захочет заниматься в другом месте, секцию можно поменять, расторгнув договор с образовательной организацией. Для оформления заявления на получение сертификата родителям понадобятся свидетельство о рождении ребенка или паспорт гражданина России (если несовершеннолетнему – 14 лет или более), паспорт родителя, СНИЛС, а также документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или пребывания.
https://ria.ru/20230821/lgoty-1891261312.html
https://ria.ru/20230830/proekty-1893202599.html
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ростовская область, игорь гуськов
Ростовская область , Ростовская область, Игорь Гуськов

Ростовским школьникам начнут выдавать социальные сертификаты

© РИА Новости / Антон Уницын | Перейти в медиабанкУченик во время урока
Ученик во время урока - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Антон Уницын
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 авг - РИА Новости. Школьникам в Ростовской области начнут выдавать социальные сертификаты на оплату кружков и секций, сообщает правительство региона.
"В новому учебном году родители полностью или частично смогут оплатить занятия детей в секциях с помощью социального сертификата", - говорится в сообщении. Идея реализуется в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование".
"Получить сертификат дополнительного образования можно через порталы "Навигатор дополнительного образования Ростовской области" и "Госуслуги" уже с 1 сентября этого года", - приводятся в сообщении слова первого заместителя губернатора Ростовской области Игоря Гуськова.
Он отметил, что в основе системы персонифицированного финансирования лежит принцип равного доступа детей к получению дополнительного образования. С помощью социального сертификата государство оплачивает занятия в кружках.
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Социальный сертификат дополнительного образования детей – электронный, бумажной формы у него нет. Он именной и положен каждому гражданину РФ в возрасте от 5 до 18 лет. Документ выдается единожды и действует до совершеннолетия. Сертификат нематериален. Он содержит идентификационный номер, под которым ребенок записан в специальном реестре.
У сертификата есть номинал – сумма, которую можно потратить на дополнительное образование в учебном году. Ее определяют муниципалитеты, исходя из возможностей района или города. Главное – чтобы программы прошли независимую оценку качества.
Текущий и следующий годы – пилотные. Пока социальный сертификат охватывает 20–25 процентов образовательных программ. Его нельзя будет направить на обучение по предпрофессиональным программам в школах искусств и спортивных школах.
Запись детей в секции будет вестись в большинстве учреждений с 1 сентября. Если в течение года ребенок захочет заниматься в другом месте, секцию можно поменять, расторгнув договор с образовательной организацией.
Для оформления заявления на получение сертификата родителям понадобятся свидетельство о рождении ребенка или паспорт гражданина России (если несовершеннолетнему – 14 лет или более), паспорт родителя, СНИЛС, а также документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или пребывания.
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