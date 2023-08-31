https://ria.ru/20230831/sertifikaty-1893425035.html

Ростовским школьникам начнут выдавать социальные сертификаты

Ростовским школьникам начнут выдавать социальные сертификаты - РИА Новости, 31.08.2023

Ростовским школьникам начнут выдавать социальные сертификаты

Школьникам в Ростовской области начнут выдавать социальные сертификаты на оплату кружков и секций, сообщает правительство региона. РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T16:01

2023-08-31T16:01

2023-08-31T16:01

ростовская область

ростовская область

игорь гуськов

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 авг - РИА Новости. Школьникам в Ростовской области начнут выдавать социальные сертификаты на оплату кружков и секций, сообщает правительство региона. "В новому учебном году родители полностью или частично смогут оплатить занятия детей в секциях с помощью социального сертификата", - говорится в сообщении. Идея реализуется в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование". "Получить сертификат дополнительного образования можно через порталы "Навигатор дополнительного образования Ростовской области" и "Госуслуги" уже с 1 сентября этого года", - приводятся в сообщении слова первого заместителя губернатора Ростовской области Игоря Гуськова. Он отметил, что в основе системы персонифицированного финансирования лежит принцип равного доступа детей к получению дополнительного образования. С помощью социального сертификата государство оплачивает занятия в кружках. Социальный сертификат дополнительного образования детей – электронный, бумажной формы у него нет. Он именной и положен каждому гражданину РФ в возрасте от 5 до 18 лет. Документ выдается единожды и действует до совершеннолетия. Сертификат нематериален. Он содержит идентификационный номер, под которым ребенок записан в специальном реестре. У сертификата есть номинал – сумма, которую можно потратить на дополнительное образование в учебном году. Ее определяют муниципалитеты, исходя из возможностей района или города. Главное – чтобы программы прошли независимую оценку качества. Текущий и следующий годы – пилотные. Пока социальный сертификат охватывает 20–25 процентов образовательных программ. Его нельзя будет направить на обучение по предпрофессиональным программам в школах искусств и спортивных школах. Запись детей в секции будет вестись в большинстве учреждений с 1 сентября. Если в течение года ребенок захочет заниматься в другом месте, секцию можно поменять, расторгнув договор с образовательной организацией. Для оформления заявления на получение сертификата родителям понадобятся свидетельство о рождении ребенка или паспорт гражданина России (если несовершеннолетнему – 14 лет или более), паспорт родителя, СНИЛС, а также документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или пребывания.

https://ria.ru/20230821/lgoty-1891261312.html

https://ria.ru/20230830/proekty-1893202599.html

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ростовская область, игорь гуськов