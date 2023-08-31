https://ria.ru/20230831/senegal-1893298799.html

СМИ: против габонцев у посольства в Сенегале применили слезоточивый газ

СМИ: против габонцев у посольства в Сенегале применили слезоточивый газ - РИА Новости, 31.08.2023

СМИ: против габонцев у посольства в Сенегале применили слезоточивый газ

Сенегальские силы правопорядка применили слезоточивый газ для разгона габонцев, собравшихся у посольства своей страны в столице Сенегала, сообщает портал... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T04:38

2023-08-31T04:38

2023-08-31T04:38

габон

сенегал

али бонго ондимба

в мире

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Сенегальские силы правопорядка применили слезоточивый газ для разгона габонцев, собравшихся у посольства своей страны в столице Сенегала, сообщает портал Seneweb. "Силы правопорядка разогнали слезоточивым газом в эту среду граждан Габона, которые собрались перед своим дипломатическим представительством в Дакаре", - говорится в сообщении портала. Отмечается, что вблизи посольства проходила демонстрация, но не указывается, с какими лозунгами выступали собравшиеся. В среду утром военные Габона объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Глава республиканской гвардии генерал Брис Олиги Нгема заявил газете Monde, что президент Габона Али Бонго Ондимба отправлен в отставку, но сохранит все гражданские права. Согласно заявлению военных, президент находится под домашним арестом. В видеообращении, опубликованном в социальной сети X (экс-Twitter) местным журналистом, Али Бонго Ондимба заявил, что находится в своей резиденции и не понимает, что происходит. Позднее мятежники объявили, что единогласно назначили генерала Бриса Олиги Нгему президентом на переходный период.

https://ria.ru/20230831/senegal-1893297412.html

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габон, сенегал, али бонго ондимба, в мире