https://ria.ru/20230831/senegal-1893298799.html
СМИ: против габонцев у посольства в Сенегале применили слезоточивый газ
СМИ: против габонцев у посольства в Сенегале применили слезоточивый газ - РИА Новости, 31.08.2023
СМИ: против габонцев у посольства в Сенегале применили слезоточивый газ
Сенегальские силы правопорядка применили слезоточивый газ для разгона габонцев, собравшихся у посольства своей страны в столице Сенегала, сообщает портал... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T04:38
2023-08-31T04:38
2023-08-31T04:38
габон
сенегал
али бонго ондимба
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Сенегальские силы правопорядка применили слезоточивый газ для разгона габонцев, собравшихся у посольства своей страны в столице Сенегала, сообщает портал Seneweb. "Силы правопорядка разогнали слезоточивым газом в эту среду граждан Габона, которые собрались перед своим дипломатическим представительством в Дакаре", - говорится в сообщении портала. Отмечается, что вблизи посольства проходила демонстрация, но не указывается, с какими лозунгами выступали собравшиеся. В среду утром военные Габона объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Глава республиканской гвардии генерал Брис Олиги Нгема заявил газете Monde, что президент Габона Али Бонго Ондимба отправлен в отставку, но сохранит все гражданские права. Согласно заявлению военных, президент находится под домашним арестом. В видеообращении, опубликованном в социальной сети X (экс-Twitter) местным журналистом, Али Бонго Ондимба заявил, что находится в своей резиденции и не понимает, что происходит. Позднее мятежники объявили, что единогласно назначили генерала Бриса Олиги Нгему президентом на переходный период.
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габон, сенегал, али бонго ондимба, в мире
Габон, Сенегал, Али Бонго Ондимба, В мире
СМИ: против габонцев у посольства в Сенегале применили слезоточивый газ
Seneweb: для разгона габонцев у посольства в Сенегале применили слезоточивый газ