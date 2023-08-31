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СМИ: сенегальские силы готовы к размещению в Бенине для интервенции в Нигер - РИА Новости, 31.08.2023
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04:00 31.08.2023 (обновлено: 09:12 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/senegal-1893297412.html
СМИ: сенегальские силы готовы к размещению в Бенине для интервенции в Нигер
СМИ: сенегальские силы готовы к размещению в Бенине для интервенции в Нигер - РИА Новости, 31.08.2023
СМИ: сенегальские силы готовы к размещению в Бенине для интервенции в Нигер
Армия Сенегала готовится перебросить контингент в Бенин для возможной интервенции в Нигер, сообщил портал Seneweb со ссылкой на источники. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T04:00
2023-08-31T09:12
нигер
сенегал
бенин
мохамед базум
в мире
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Армия Сенегала готовится перебросить контингент в Бенин для возможной интервенции в Нигер, сообщил портал Seneweb со ссылкой на источники.&quot;(Авиакомпанию. — Прим. ред.) Air Senegal попросили обеспечить транспортировку 900 мобилизованных солдат и военной техники в Котону (город в Бенине. — Прим. ред.), который, несомненно, послужит тыловой базой для сил интервенции ЭКОВАС&quot;, — говорится в сообщении.По данным издания, армия по указанию начальника сенегальского генштаба мобилизовала свои силы 11 августа.Представитель вооруженных сил, в свою очередь, заявил порталу, что не получал подобной информации.Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума и формировании Национального совета по защите отечества (CNSP). Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа в Абудже (Нигерия) прошла чрезвычайная встреча начальников генштабов стран ЭКОВАС, участники приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
https://ria.ru/20230829/niger-1892908439.html
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нигер, сенегал, бенин, мохамед базум, в мире
Нигер, Сенегал, Бенин, Мохамед Базум, В мире
СМИ: сенегальские силы готовы к размещению в Бенине для интервенции в Нигер

Seneweb: армия Сенегала готова к развертыванию в Бенине для интервенции в Нигер

© AP Photo / Jerome DelayСенегальские военные
Сенегальские военные - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© AP Photo / Jerome Delay
Сенегальские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Армия Сенегала готовится перебросить контингент в Бенин для возможной интервенции в Нигер, сообщил портал Seneweb со ссылкой на источники.
«

"(Авиакомпанию. — Прим. ред.) Air Senegal попросили обеспечить транспортировку 900 мобилизованных солдат и военной техники в Котону (город в Бенине. — Прим. ред.), который, несомненно, послужит тыловой базой для сил интервенции ЭКОВАС", — говорится в сообщении.

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По данным издания, армия по указанию начальника сенегальского генштаба мобилизовала свои силы 11 августа.
Представитель вооруженных сил, в свою очередь, заявил порталу, что не получал подобной информации.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума и формировании Национального совета по защите отечества (CNSP). Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа в Абудже (Нигерия) прошла чрезвычайная встреча начальников генштабов стран ЭКОВАС, участники приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
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