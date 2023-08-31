https://ria.ru/20230831/senegal-1893297412.html

СМИ: сенегальские силы готовы к размещению в Бенине для интервенции в Нигер

СМИ: сенегальские силы готовы к размещению в Бенине для интервенции в Нигер - РИА Новости, 31.08.2023

СМИ: сенегальские силы готовы к размещению в Бенине для интервенции в Нигер

Армия Сенегала готовится перебросить контингент в Бенин для возможной интервенции в Нигер, сообщил портал Seneweb со ссылкой на источники. РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T04:00

2023-08-31T04:00

2023-08-31T09:12

нигер

сенегал

бенин

мохамед базум

в мире

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Армия Сенегала готовится перебросить контингент в Бенин для возможной интервенции в Нигер, сообщил портал Seneweb со ссылкой на источники."(Авиакомпанию. — Прим. ред.) Air Senegal попросили обеспечить транспортировку 900 мобилизованных солдат и военной техники в Котону (город в Бенине. — Прим. ред.), который, несомненно, послужит тыловой базой для сил интервенции ЭКОВАС", — говорится в сообщении.По данным издания, армия по указанию начальника сенегальского генштаба мобилизовала свои силы 11 августа.Представитель вооруженных сил, в свою очередь, заявил порталу, что не получал подобной информации.Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума и формировании Национального совета по защите отечества (CNSP). Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа в Абудже (Нигерия) прошла чрезвычайная встреча начальников генштабов стран ЭКОВАС, участники приняли план на случай военной интервенции в Нигер.

https://ria.ru/20230829/niger-1892908439.html

https://ria.ru/20230831/gabon-1893293970.html

нигер

сенегал

бенин

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нигер, сенегал, бенин, мохамед базум, в мире