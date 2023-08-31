https://ria.ru/20230831/semya-1893357985.html
Социологи назвали долю россиян, интересующихся историей своей семьи
Социологи назвали долю россиян, интересующихся историей своей семьи - РИА Новости, 31.08.2023
Социологи назвали долю россиян, интересующихся историей своей семьи
Абсолютное большинство россиян (92%) заинтересованы в той или иной степени историей своей семьи, из них 48% целенаправленно узнают о своих предках, а 44% не... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T12:11
2023-08-31T12:11
2023-08-31T18:08
общество
вциом
россия
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Абсолютное большинство россиян (92%) заинтересованы в той или иной степени историей своей семьи, из них 48% целенаправленно узнают о своих предках, а 44% не делают это специально, сообщается в опросе ВЦИОМ. Доля тех, кто старается найти сведения о своей семье, в 2023 году уменьшилась на 3% по сравнению с 2018 годом: в первом случае 48%, во втором – 51%. Наибольшее количество интересующихся россиян проживают в Северо-Кавказском федеральном округе – 98%. Только 6% опрошенных сообщили, что им скорее не интересна история семьи, еще 2% затруднились ответить. По результатам исследования, подробно изучают семейную историю представители старшего поколения – от 60 лет (52%), в то время как для лиц 18-24 лет эта тема не представляет особого интереса. Согласно опросу, в 2023 году и 2018 году доли тех, у кого составлено генеалогическое древо, примерно равны: 35% и 33% соответственно. Этот показатель значительно ниже показателя, отражающего процент людей, наглядно наблюдающих за своей родословной: 63% – в 2023 году, 65% – в 2018. Кроме того, опрос показал, что большинство россиян принимают участие в акциях, связанных с памятью о предках – 56%. Среди активистов – в основном женщины 45-59 лет. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 20 августа 2023 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20230729/putin-1887086782.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, вциом, россия
Социологи назвали долю россиян, интересующихся историей своей семьи
ВЦИОМ: 92 процента россиян интересуются историей своей семьи
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.
Абсолютное большинство россиян (92%) заинтересованы в той или иной степени историей своей семьи, из них 48% целенаправленно узнают о своих предках, а 44% не делают это специально, сообщается в опросе ВЦИОМ
.
Доля тех, кто старается найти сведения о своей семье, в 2023 году уменьшилась на 3% по сравнению с 2018 годом: в первом случае 48%, во втором – 51%. Наибольшее количество интересующихся россиян проживают в Северо-Кавказском федеральном округе – 98%.
Только 6% опрошенных сообщили, что им скорее не интересна история семьи, еще 2% затруднились ответить.
По результатам исследования, подробно изучают семейную историю представители старшего поколения – от 60 лет (52%), в то время как для лиц 18-24 лет эта тема не представляет особого интереса.
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Согласно опросу, в 2023 году и 2018 году доли тех, у кого составлено генеалогическое древо, примерно равны: 35% и 33% соответственно. Этот показатель значительно ниже показателя, отражающего процент людей, наглядно наблюдающих за своей родословной: 63% – в 2023 году, 65% – в 2018.
Кроме того, опрос показал, что большинство россиян принимают участие в акциях, связанных с памятью о предках – 56%. Среди активистов – в основном женщины 45-59 лет.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 20 августа 2023 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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