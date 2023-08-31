https://ria.ru/20230831/sdelka-1893497647.html

СМИ: Гутерреш направил Лаврову предложение о возобновлении зерновой сделки

СМИ: Гутерреш направил Лаврову предложение о возобновлении зерновой сделки - РИА Новости, 31.08.2023

СМИ: Гутерреш направил Лаврову предложение о возобновлении зерновой сделки

Генсек ООН Антониу Гутерреш направил министру иностранных дел России Сергею Лаврову письмо с предложением о возобновлении зерновой сделки, передает агентство... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T19:38

2023-08-31T19:38

2023-08-31T19:38

россия

турция

украина

сергей лавров

антониу гутерреш

владимир путин

оон

брикс

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш направил министру иностранных дел России Сергею Лаврову письмо с предложением о возобновлении зерновой сделки, передает агентство Рейтер со ссылкой на российского дипломата. "Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш ранее на этой неделе направил министру иностранных дел России Сергею Лаврову предложение о возобновлении черноморской зерновой сделки", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на неназванного российского дипломата. Как отметил дипломат, в письме "подводится итог предыдущим идеям ООН, которые не сработали". Ранее Лавров заявил, что Россия сразу вернется к зерновой сделке, как только все пункты меморандума РФ - ООН будут выполнены, в новых же предложениях генсека ООН Антониу Гутерреша были обещания, но не гарантии этого. Лавров сообщил, что генсек ООН рассказал о своих новых инициативах на полях саммита БРИКС в Йоханнесбурге в конце августа. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Это означало отзыв российских гарантий безопасности судоходства и сворачивание морского гуманитарного коридора в северо-западной акватории Черного моря. Для данного района восстанавливается режим временно опасного для судоходства. Сама сделка, предполагавшая безопасный вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов (Черноморск, Южный, Одесса), действовала практически год: она была подписана 22 июля 2022 года в Стамбуле и являлась составной частью пакетной Стамбульской договоренности, подписанной представителями РФ, ООН, Украины и Турции. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривала разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Продление "зерновой сделки" было взаимоувязано с выполнением меморандума, который, как заявили российские власти, так и не заработал. Президент РФ Владимир Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские, - так и не была реализована.

https://ria.ru/20230831/sdelka-1893455512.html

https://ria.ru/20230831/afrika-1893360276.html

https://ria.ru/20230831/afrika-1893361177.html

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турция

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россия, турция, украина, сергей лавров, антониу гутерреш, владимир путин, оон, брикс