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Лавров назвал условие для возвращения России к зерновой сделке - РИА Новости, 31.08.2023
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17:45 31.08.2023 (обновлено: 17:57 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/sdelka-1893463345.html
Лавров назвал условие для возвращения России к зерновой сделке
Лавров назвал условие для возвращения России к зерновой сделке - РИА Новости, 31.08.2023
Лавров назвал условие для возвращения России к зерновой сделке
Россия сразу вернется к зерновой сделке, как только все пункты меморандума РФ - ООН будут выполнены, в новых же предложениях генсека ООН Антониу Гутерреша были... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T17:45
2023-08-31T17:57
оон
россия
сергей лавров
турция
хакан фидан
зерновая сделка
украина
экономика
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Россия сразу вернется к зерновой сделке, как только все пункты меморандума РФ - ООН будут выполнены, в новых же предложениях генсека ООН Антониу Гутерреша были обещания, но не гарантии этого, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Как только все те заверения, которые содержатся в российско-ооновском меморандуме как части пакета господина Гутерреша, будут выполнены, мы тут же возвращаемся к выполнению всего того, что записано в украинской части этого пакета", - сказал он по итогам переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.Лавров сообщил, что генсек ООН рассказал о своих новых инициативах на полях саммита БРИКС в Йоханнесбурге в конце августа."Он мне рассказал о своих новых инициативах, направил мне соответствующие послания. Мы объяснили честно генеральному секретарю, нашим турецким друзьям, что по-прежнему в этом послании нет ни одной гарантии. Есть только обещания стараться быстрее, стараться активнее", - добавил министр.По словам Лаврова, всё упирается в то, что решению проблем, которые препятствуют более активному экспорту российского зерна и удобрений, мешает Запад.Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Это означало отзыв российских гарантий безопасности судоходства и сворачивание морского гуманитарного коридора в северо-западной акватории Черного моря. Для данного района восстанавливается режим временно опасного для судоходства.Сама сделка, предполагавшая безопасный вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов (Черноморск, Южный, Одесса), действовала практически год: она была подписана 22 июля 2022 года в Стамбуле и являлась составной частью пакетной Стамбульской договоренности, подписанной представителями РФ, ООН, Украины и Турции.Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривала разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Продление "зерновой сделки" было взаимоувязано с выполнением меморандума, который, как заявили российские власти, так и не заработал.Президент РФ Владимир Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские, - так и не была реализована.
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оон, россия, сергей лавров, турция, хакан фидан, зерновая сделка, украина, экономика
ООН, Россия, Сергей Лавров, Турция, Хакан Фидан, Зерновая сделка, Украина, Экономика
Лавров назвал условие для возвращения России к зерновой сделке

Лавров: Россия вернется к зерновой сделке после выполнения пунктов меморандума

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСергей Лавров и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время пресс-подхода по итогам встречи в Москве
Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время пресс-подхода по итогам встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время пресс-подхода по итогам встречи в Москве
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Россия сразу вернется к зерновой сделке, как только все пункты меморандума РФ - ООН будут выполнены, в новых же предложениях генсека ООН Антониу Гутерреша были обещания, но не гарантии этого, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Как только все те заверения, которые содержатся в российско-ооновском меморандуме как части пакета господина Гутерреша, будут выполнены, мы тут же возвращаемся к выполнению всего того, что записано в украинской части этого пакета", - сказал он по итогам переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.
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Лавров сообщил, что генсек ООН рассказал о своих новых инициативах на полях саммита БРИКС в Йоханнесбурге в конце августа.
"Он мне рассказал о своих новых инициативах, направил мне соответствующие послания. Мы объяснили честно генеральному секретарю, нашим турецким друзьям, что по-прежнему в этом послании нет ни одной гарантии. Есть только обещания стараться быстрее, стараться активнее", - добавил министр.
По словам Лаврова, всё упирается в то, что решению проблем, которые препятствуют более активному экспорту российского зерна и удобрений, мешает Запад.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Это означало отзыв российских гарантий безопасности судоходства и сворачивание морского гуманитарного коридора в северо-западной акватории Черного моря. Для данного района восстанавливается режим временно опасного для судоходства.
Сама сделка, предполагавшая безопасный вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов (Черноморск, Южный, Одесса), действовала практически год: она была подписана 22 июля 2022 года в Стамбуле и являлась составной частью пакетной Стамбульской договоренности, подписанной представителями РФ, ООН, Украины и Турции.
Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривала разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Продление "зерновой сделки" было взаимоувязано с выполнением меморандума, который, как заявили российские власти, так и не заработал.
Президент РФ Владимир Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские, - так и не была реализована.
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ООНРоссияСергей ЛавровТурцияХакан ФиданЗерновая сделкаУкраинаЭкономика
 
 
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