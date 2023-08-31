https://ria.ru/20230831/sdelka-1893455512.html

Турция подготовила несколько предложений по "оживлению" зерновой сделки

Турция подготовила несколько предложений по "оживлению" зерновой сделки - РИА Новости, 31.08.2023

Турция подготовила несколько предложений по "оживлению" зерновой сделки

Глава МИД Турции Хакан Фидан после переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве в четверг заявил, что Турция подготовила ряд новых предложений по РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T17:34

2023-08-31T17:34

2023-08-31T18:03

турция

хакан фидан

москва

владимир путин

россия

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АНКАРА, 31 авг - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан после переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве в четверг заявил, что Турция подготовила ряд новых предложений по зерновой сделке для ее "оживления"."При участии нашей страны в содействии с ООН подготовлены новые пакеты предложений (по зерновой сделке - ред.). Мы считаем, что это подходящая основа для активизации инициативы, для ее оживления", - сказал Фидан на пресс-конференции в Москве.По его словам, Турция прилагает активные усилия и надеется на возобновление черноморской зерновой инициативы."Ведутся переговоры о возобновлении зернового соглашения. Здесь особенно активна деятельность ООН. Идет процесс, направленный на то, чтобы лучше понять требования России. Идет изучение того, что можно сделать для предотвращения проблем, возникших в первый период реализации (сделки - ред.)" - сказал глава турецкого внешнеполитического ведомства.Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские, - так и не была реализована.

https://ria.ru/20230831/afrika-1893361177.html

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турция, хакан фидан, москва, владимир путин, россия, сергей лавров, оон