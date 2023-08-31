https://ria.ru/20230831/sdelka-1893453244.html

Лавров высказался о ситуации с зерновой сделкой

Лавров высказался о ситуации с зерновой сделкой - РИА Новости, 31.08.2023

Лавров высказался о ситуации с зерновой сделкой

Россия довела до сведения Турции, что должны сделать на Западе для восстановления зерновой сделки, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T17:31

2023-08-31T17:31

2023-08-31T17:42

россия

турция

сергей лавров

владимир путин

хакан фидан

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оон

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Россия довела до сведения Турции, что должны сделать на Западе для восстановления зерновой сделки, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с турецким коллегой Хаканом Фиданом в Москве."Говорили разумеется о проблеме, которая сложилась после прекращения черноморской инициативы по вывозу зерна из украинских портов. Мы довели до турецких партнеров наше понимание того, что необходимо сделать на Западе, прежде всего, для восстановления жизнеспособности этой инициативы", - сказал министр на пресс-конференции.Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, в понедельник РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщили в среду в Минобороны РФ.

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россия, турция, сергей лавров, владимир путин, хакан фидан, москва, оон