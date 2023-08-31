https://ria.ru/20230831/schitovidka-1893394106.html

На Кубани впервые в ЮФО удалили щитовидную железу через область подмышки

На Кубани впервые в ЮФО удалили щитовидную железу через область подмышки - РИА Новости, 31.08.2023

На Кубани впервые в ЮФО удалили щитовидную железу через область подмышки

Кубанские врачи провели первую на Юге России операцию по удалению щитовидной железы через область подмышки, подобный метод исключает риск повреждения сосудов и... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T14:16

2023-08-31T14:16

2023-08-31T14:57

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СОЧИ, 31 авг - РИА Новости. Кубанские врачи провели первую на Юге России операцию по удалению щитовидной железы через область подмышки, подобный метод исключает риск повреждения сосудов и нервных волокон, сообщила заместитель губернатора Анна Минькова. "В КККБ №2 впервые в ЮФО заведующий отделением эндокринной хирургии Евгений Рябченко и врач-хирург Николай Дремлюга провели операцию по удалению щитовидной железы из подмышечного доступа. Это новаторское вмешательство позволило не делать открытый разрез на шее, соответственно, малоинвазивный метод не оставит рубцов на открытых участках тела. Такой подход исключает риски повреждения сосудов и нервных волокон, что делает операцию более безопасной и эффективной", - написала Минькова в своём телеграм-канале. Она подчеркнула, что подобный метод – достижение для врачей в области эндокринной хирургии, поскольку позволяет добиться эффективного лечения без явно выраженных внешних следов на теле.

https://ria.ru/20230824/operatsiya-1891986244.html

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