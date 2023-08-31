https://ria.ru/20230831/samolet-1893177228.html

Стюардессы рассказали, как точно выспаться в самолете

Стюардессы рассказали, как точно выспаться в самолете - РИА Новости, 31.08.2023

Стюардессы рассказали, как точно выспаться в самолете

Стюардессы рассказали, какое место в самолете лучше выбрать желающему поспать пассажиру, сообщает Mirror. РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T01:59

2023-08-31T01:59

2023-08-31T01:59

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туризм

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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Стюардессы рассказали, какое место в самолете лучше выбрать желающему поспать пассажиру, сообщает Mirror. "Я всегда выбираю кресло у окна, потому что можно прислониться к стене, и сосед сидит только с одной стороны", — рассказывает стюардесса Etihad Личе Клаасенса.Важно правильно выбрать образ для поездки – удобную, свободную одежду из дышащих материалов, говорит эксперт. Так, она советует избегать неудобных, узких джинсов. Маска для сна и беруши также не помешают.Бортпроводница из Австралии Клэр Смэлхорн рекомендует носить с собой бутылку воды и выбирать травяной чай вместо кофе или алкоголя. Еще она советует больше медитировать, такая практика позволяет лучше регулировать организм."Избегайте мест рядом с туалетами, поскольку именно там люди обычно часто ходят и разговаривают, – говорит эксперт Мартин Сили. – Выбирайте кресло в середине салона, рядом с крылом, там всегда тихо".При перелете на дальние расстояния забронируйте место в передней части самолета: еду там подают раньше, и у пассажира останется больше времени на сон. Еще вариант – заходить на борт последним: так можно увидеть, где есть пустые места, и пересесть. Возможно, так удастся занять два или три кресла.Эксперт также посоветовал приезжать в аэропорт заранее и полчаса погулять по магазинам и посидеть в зале ожидания: исследования показали, что 30 минут умеренных физических нагрузок могут улучшить качество сна.

https://ria.ru/20230830/bagazh-1892973371.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, туризм