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На Запорожской АЭС провели ротацию наблюдателей МАГАТЭ
На Запорожской АЭС провели ротацию наблюдателей МАГАТЭ - РИА Новости, 31.08.2023
На Запорожской АЭС провели ротацию наблюдателей МАГАТЭ
Очередная ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ состоялась на Запорожской АЭС, в ее составе пять инспекторов, сообщает официальный телеграм-канал атомной станции. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T13:42
2023-08-31T13:42
2023-08-31T13:48
магатэ
запорожская аэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости. Очередная ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ состоялась на Запорожской АЭС, в ее составе пять инспекторов, сообщает официальный телеграм-канал атомной станции."Сегодня на Запорожской АЭС состоялась очередная ротация наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В составе миссии пять инспекторов. И их задача, как и прежде - наблюдение и оценка состояния безопасности станции", - говорится в сообщении.Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года.
https://ria.ru/20230828/zaes-1892780822.html
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магатэ, запорожская аэс
На Запорожской АЭС провели ротацию наблюдателей МАГАТЭ
НА ЗАЭС прошла ротация наблюдателей МАГАТЭ, в составе миссии 5 инспекторов