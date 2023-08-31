https://ria.ru/20230831/rosprirodnadzor-1893410597.html

Росприроднадзор формирует новую экологическую этику в России

Росприроднадзор формирует новую экологическую этику в России - РИА Новости, 31.08.2023

Росприроднадзор формирует новую экологическую этику в России

Росприроднадзор подвел промежуточные итоги третьего сезона международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого", целью которой является продвижение... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T15:21

2023-08-31T15:21

2023-08-31T15:21

россия

светлана радионова

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Росприроднадзор подвел промежуточные итоги третьего сезона международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого", целью которой является продвижение идеи бережного отношения к природе и содействие формированию новой экологической этики в российском обществе, сообщает пресс-центр Премии. В этом году заявки на конкурс поступили со всех пяти континентов, включая Австралию. За несколько месяцев число работ превысило 30 тысяч, что втрое больше прошлогодних показателей за аналогичный период. Активные участники премии получают уникальную возможность погрузиться в среду единомышленников, создать совместные проекты в защиту природы и одновременно отдохнуть на море. В этом году более 200 подростков со всей России получили путевки на тематические смены в детские лагеря, в том числе в легендарный Всероссийский детский центр "Орленок", участвовали в экспедициях и занимались исследовательской деятельностью на берегах Байкала, говорится в сообщении. "Забота об экологии должна стать нормой жизни для каждого человека. Для этого мы объединяем усилия. И я признательна нашим партнерам за готовность рассказывать о премии "Экология – дело каждого" как об отличной возможности для детей и взрослых выразить свою позицию, сказать свое слово в защиту природы", – цитирует пресс-центр главу Росприроднадзора Светлану Радионову. "Экология – дело каждого" –премия Росприроднадзора, которая учреждена 31 марта 2021 года и присуждается за интересные, нестандартные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды, бережному отношению к природе и популяризации экологической культуры. Премия проводится ежегодно и вовлекает детей, молодежь и взрослых в экологическую повестку, поощряет их активность в борьбе за чистую планету. За два года на конкурс поступили заявки из всех 89 регионов России и еще 38 стран мира, а количество работ превысило 55 тысяч. Призеры и победители получили смартфоны, планшеты, путевки на Черное море и обучающие курсы. Заявку на участие в третьем сезоне премии можно подать до 1 октября этого года, уточнили в пресс-центре.

https://ria.ru/20230804/zakon-1888245759.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, светлана радионова, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)