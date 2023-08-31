Рейтинг@Mail.ru
Росприроднадзор формирует новую экологическую этику в России - РИА Новости, 31.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:21 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/rosprirodnadzor-1893410597.html
Росприроднадзор формирует новую экологическую этику в России
Росприроднадзор формирует новую экологическую этику в России - РИА Новости, 31.08.2023
Росприроднадзор формирует новую экологическую этику в России
Росприроднадзор подвел промежуточные итоги третьего сезона международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого", целью которой является продвижение... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T15:21
2023-08-31T15:21
россия
светлана радионова
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893413600_0:0:1025:576_1920x0_80_0_0_8c8437c0b057341b681596cfa4d898b7.jpg
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Росприроднадзор подвел промежуточные итоги третьего сезона международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого", целью которой является продвижение идеи бережного отношения к природе и содействие формированию новой экологической этики в российском обществе, сообщает пресс-центр Премии. В этом году заявки на конкурс поступили со всех пяти континентов, включая Австралию. За несколько месяцев число работ превысило 30 тысяч, что втрое больше прошлогодних показателей за аналогичный период. Активные участники премии получают уникальную возможность погрузиться в среду единомышленников, создать совместные проекты в защиту природы и одновременно отдохнуть на море. В этом году более 200 подростков со всей России получили путевки на тематические смены в детские лагеря, в том числе в легендарный Всероссийский детский центр "Орленок", участвовали в экспедициях и занимались исследовательской деятельностью на берегах Байкала, говорится в сообщении. "Забота об экологии должна стать нормой жизни для каждого человека. Для этого мы объединяем усилия. И я признательна нашим партнерам за готовность рассказывать о премии "Экология – дело каждого" как об отличной возможности для детей и взрослых выразить свою позицию, сказать свое слово в защиту природы", – цитирует пресс-центр главу Росприроднадзора Светлану Радионову. "Экология – дело каждого" –премия Росприроднадзора, которая учреждена 31 марта 2021 года и присуждается за интересные, нестандартные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды, бережному отношению к природе и популяризации экологической культуры. Премия проводится ежегодно и вовлекает детей, молодежь и взрослых в экологическую повестку, поощряет их активность в борьбе за чистую планету. За два года на конкурс поступили заявки из всех 89 регионов России и еще 38 стран мира, а количество работ превысило 55 тысяч. Призеры и победители получили смартфоны, планшеты, путевки на Черное море и обучающие курсы. Заявку на участие в третьем сезоне премии можно подать до 1 октября этого года, уточнили в пресс-центре.
https://ria.ru/20230804/zakon-1888245759.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893413600_0:0:979:734_1920x0_80_0_0_09a4a82461cf84f64fb6d4ca98a57468.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, светлана радионова, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Россия, Светлана Радионова, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)

Росприроднадзор формирует новую экологическую этику в России

© Фото : Пресс-служба РосприроднадзораАнонс приема заявок на участие в премии "Экология – дело каждого"
Анонс приема заявок на участие в премии Экология – дело каждого - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© Фото : Пресс-служба Росприроднадзора
Анонс приема заявок на участие в премии "Экология – дело каждого"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Росприроднадзор подвел промежуточные итоги третьего сезона международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого", целью которой является продвижение идеи бережного отношения к природе и содействие формированию новой экологической этики в российском обществе, сообщает пресс-центр Премии.
В этом году заявки на конкурс поступили со всех пяти континентов, включая Австралию. За несколько месяцев число работ превысило 30 тысяч, что втрое больше прошлогодних показателей за аналогичный период. Активные участники премии получают уникальную возможность погрузиться в среду единомышленников, создать совместные проекты в защиту природы и одновременно отдохнуть на море. В этом году более 200 подростков со всей России получили путевки на тематические смены в детские лагеря, в том числе в легендарный Всероссийский детский центр "Орленок", участвовали в экспедициях и занимались исследовательской деятельностью на берегах Байкала, говорится в сообщении.
Утилизация отходов - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
Путин подписал закон об утилизации использованных упаковок
4 августа, 17:24
"Забота об экологии должна стать нормой жизни для каждого человека. Для этого мы объединяем усилия. И я признательна нашим партнерам за готовность рассказывать о премии "Экология – дело каждого" как об отличной возможности для детей и взрослых выразить свою позицию, сказать свое слово в защиту природы", – цитирует пресс-центр главу Росприроднадзора Светлану Радионову.
"Экология – дело каждого" –премия Росприроднадзора, которая учреждена 31 марта 2021 года и присуждается за интересные, нестандартные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды, бережному отношению к природе и популяризации экологической культуры. Премия проводится ежегодно и вовлекает детей, молодежь и взрослых в экологическую повестку, поощряет их активность в борьбе за чистую планету. За два года на конкурс поступили заявки из всех 89 регионов России и еще 38 стран мира, а количество работ превысило 55 тысяч. Призеры и победители получили смартфоны, планшеты, путевки на Черное море и обучающие курсы. Заявку на участие в третьем сезоне премии можно подать до 1 октября этого года, уточнили в пресс-центре.
 
РоссияСветлана РадионоваФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала