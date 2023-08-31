https://ria.ru/20230831/rezervy-1893514699.html

Международные резервы России за неделю выросли на 0,2 процента

Международные резервы России за неделю выросли на 0,2 процента - РИА Новости, 31.08.2023

Международные резервы России за неделю выросли на 0,2 процента

Международные резервы РФ с 18 по 25 августа выросли на 0,2% и составили 580,5 миллиарда долларов, говорится в материалах Банка России. РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T21:29

2023-08-31T21:29

2023-08-31T21:29

экономика

россия

сша

мвф

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Международные резервы РФ с 18 по 25 августа выросли на 0,2% и составили 580,5 миллиарда долларов, говорится в материалах Банка России. "Объем международных резервов по состоянию на 25 августа составил 580,5 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 1 миллиард долларов США, или на 0,2%, преимущественно вследствие повышения цен на золото", - говорится в сообщении регулятора. Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы). За 2022 год международные резервы РФ сократились на 8,4% и на 1 января текущего года составляли 577,5 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.

https://radiosputnik.ria.ru/20230807/zoloto-1888546220.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, сша, мвф, центральный банк рф (цб рф)