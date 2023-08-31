https://ria.ru/20230831/reysy-1893302332.html
Число задержанных в московских аэропортах рейсов превысило 40
Число задержанных в московских аэропортах рейсов превысило 40 - РИА Новости, 31.08.2023
Число задержанных в московских аэропортах рейсов превысило 40
Число задержанных рейсов в аэропортах московского региона Внуково, Домодедово и Шереметьево утром в четверг превысило 40, следует из данных сервиса "Яндекс... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T06:45
2023-08-31T06:45
2023-08-31T06:50
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Число задержанных рейсов в аэропортах московского региона Внуково, Домодедово и Шереметьево утром в четверг превысило 40, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание".По информации на 6.44 мск, во Внуково 15 рейсов задержано и три отменено.В Домодедово 18 рейсов задержано и один рейс отменен.В Шереметьево восемь рейсов задержано.
https://ria.ru/20230830/aeroport-1893071593.html
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домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт)
Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт)
Число задержанных в московских аэропортах рейсов превысило 40
Число задержанных во "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" рейсов превысило 40