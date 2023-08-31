https://ria.ru/20230831/reysy-1893302332.html

Число задержанных в московских аэропортах рейсов превысило 40

Число задержанных в московских аэропортах рейсов превысило 40 - РИА Новости, 31.08.2023

Число задержанных в московских аэропортах рейсов превысило 40

Число задержанных рейсов в аэропортах московского региона Внуково, Домодедово и Шереметьево утром в четверг превысило 40, следует из данных сервиса "Яндекс... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T06:45

2023-08-31T06:45

2023-08-31T06:50

домодедово (аэропорт)

шереметьево (аэропорт)

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Число задержанных рейсов в аэропортах московского региона Внуково, Домодедово и Шереметьево утром в четверг превысило 40, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание".По информации на 6.44 мск, во Внуково 15 рейсов задержано и три отменено.В Домодедово 18 рейсов задержано и один рейс отменен.В Шереметьево восемь рейсов задержано.

https://ria.ru/20230830/aeroport-1893071593.html

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт)