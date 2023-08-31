https://ria.ru/20230831/rekonstruktsiya-1893338621.html

Выполнено 60% работ по реконструкции Щукинского подводного газопровода

Выполнено 60% работ по реконструкции Щукинского подводного газопровода - РИА Новости, 31.08.2023

Выполнено 60% работ по реконструкции Щукинского подводного газопровода

Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили 60% работ по реконструкции Щукинского подводного газопровода на северо-западе столицы, сообщил заместитель... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T10:57

2023-08-31T10:57

2023-08-31T10:57

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москва

петр бирюков

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили 60% работ по реконструкции Щукинского подводного газопровода на северо-западе столицы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. "С 2018 года в городе реализуется комплексная программа реконструкции 12 дюкеров высокого и среднего давления, работы на девяти сооружениях уже завершены, в настоящее время продолжается обновление еще двух дюкеров, в том числе Щукинского. На этом объекте выполнено 60% от общего объема запланированных работ, в настоящее время приступили к одному из основных этапов – микротоннелированию", — заявил он. Заммэра напомнил, что Щукинский газопровод-дюкер был построен в начале 1960-х годов и проходит по дну Москвы-реки на глубине более пяти метров. Его общая протяженность составляет 3,5 километра, он располагается вдоль территории природно-исторического парка "Москворецкий". Дюкер транспортирует газ к крупнейшему газорегуляторному пункту "Щукино", который обеспечивает газоснабжение жилых домов Центрального и Западного административных округов. "При проведении работ будут использоваться домкратная станция и проходческий щит, которые позволят проложить новую трубу с минимальным воздействием на экологию. Прокладывается магистраль в две нитки для обеспечения полноценного резервирования. Мероприятия по микротоннелированию каждой нитки разделим на два этапа: протяженность первой проходки под Москвой-рекой составит 231 метр, второй - 197 метров", — отметил Бирюков. На дюкере установят автоматические запорные устройства, с помощью которых при необходимости можно в течение двух минут перекрыть газ дистанционно. При проведении реконструкции используются материалы и трубопроводы отечественного производства, которые отвечают современным требованиям безопасности. Заммэра подчеркнул, что модернизация дюкера, которая будет завершена весной 2024 года, минимизирует его эксплуатационный износ и повысит надежность системы газоподачи. Обновленный газопровод прослужит более сорока лет.

https://ria.ru/20230830/moskva-1893338283.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы