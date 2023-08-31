https://ria.ru/20230831/rekonstruktsiya-1893338621.html
Выполнено 60% работ по реконструкции Щукинского подводного газопровода
Выполнено 60% работ по реконструкции Щукинского подводного газопровода - РИА Новости, 31.08.2023
Выполнено 60% работ по реконструкции Щукинского подводного газопровода
Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили 60% работ по реконструкции Щукинского подводного газопровода на северо-западе столицы, сообщил заместитель... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T10:57
2023-08-31T10:57
2023-08-31T10:57
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570133659_0:175:3017:1872_1920x0_80_0_0_8a6256be6f2bd6d2a65a03ed053c04e3.jpg
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили 60% работ по реконструкции Щукинского подводного газопровода на северо-западе столицы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. "С 2018 года в городе реализуется комплексная программа реконструкции 12 дюкеров высокого и среднего давления, работы на девяти сооружениях уже завершены, в настоящее время продолжается обновление еще двух дюкеров, в том числе Щукинского. На этом объекте выполнено 60% от общего объема запланированных работ, в настоящее время приступили к одному из основных этапов – микротоннелированию", — заявил он. Заммэра напомнил, что Щукинский газопровод-дюкер был построен в начале 1960-х годов и проходит по дну Москвы-реки на глубине более пяти метров. Его общая протяженность составляет 3,5 километра, он располагается вдоль территории природно-исторического парка "Москворецкий". Дюкер транспортирует газ к крупнейшему газорегуляторному пункту "Щукино", который обеспечивает газоснабжение жилых домов Центрального и Западного административных округов. "При проведении работ будут использоваться домкратная станция и проходческий щит, которые позволят проложить новую трубу с минимальным воздействием на экологию. Прокладывается магистраль в две нитки для обеспечения полноценного резервирования. Мероприятия по микротоннелированию каждой нитки разделим на два этапа: протяженность первой проходки под Москвой-рекой составит 231 метр, второй - 197 метров", — отметил Бирюков. На дюкере установят автоматические запорные устройства, с помощью которых при необходимости можно в течение двух минут перекрыть газ дистанционно. При проведении реконструкции используются материалы и трубопроводы отечественного производства, которые отвечают современным требованиям безопасности. Заммэра подчеркнул, что модернизация дюкера, которая будет завершена весной 2024 года, минимизирует его эксплуатационный износ и повысит надежность системы газоподачи. Обновленный газопровод прослужит более сорока лет.
https://ria.ru/20230830/moskva-1893338283.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570133659_144:0:2873:2047_1920x0_80_0_0_fb46b9ec9784d6a2bfef289eef61c4e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.
Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили 60% работ по реконструкции Щукинского подводного газопровода на северо-западе столицы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
.
"С 2018 года в городе реализуется комплексная программа реконструкции 12 дюкеров высокого и среднего давления, работы на девяти сооружениях уже завершены, в настоящее время продолжается обновление еще двух дюкеров, в том числе Щукинского. На этом объекте выполнено 60% от общего объема запланированных работ, в настоящее время приступили к одному из основных этапов – микротоннелированию", — заявил он.
Сброс сточных вод и загрязняющих веществ в Москве за 10 лет снизился на 30%
Заммэра напомнил, что Щукинский газопровод-дюкер был построен в начале 1960-х годов и проходит по дну Москвы-реки на глубине более пяти метров. Его общая протяженность составляет 3,5 километра, он располагается вдоль территории природно-исторического парка "Москворецкий".
Дюкер транспортирует газ к крупнейшему газорегуляторному пункту "Щукино", который обеспечивает газоснабжение жилых домов Центрального и Западного административных округов.
«
"При проведении работ будут использоваться домкратная станция и проходческий щит, которые позволят проложить новую трубу с минимальным воздействием на экологию. Прокладывается магистраль в две нитки для обеспечения полноценного резервирования. Мероприятия по микротоннелированию каждой нитки разделим на два этапа: протяженность первой проходки под Москвой-рекой составит 231 метр, второй - 197 метров", — отметил Бирюков.
На дюкере установят автоматические запорные устройства, с помощью которых при необходимости можно в течение двух минут перекрыть газ дистанционно. При проведении реконструкции используются материалы и трубопроводы отечественного производства, которые отвечают современным требованиям безопасности.
Заммэра подчеркнул, что модернизация дюкера, которая будет завершена весной 2024 года, минимизирует его эксплуатационный износ и повысит надежность системы газоподачи. Обновленный газопровод прослужит более сорока лет.