https://ria.ru/20230831/pvo-1893518654.html
Орловский губернатор призвал не выкладывать фото объектов системы ПВО
Орловский губернатор призвал не выкладывать фото объектов системы ПВО - РИА Новости, 31.08.2023
Орловский губернатор призвал не выкладывать фото объектов системы ПВО
Губернатор Орловской области Андрей Клычков в своем телеграм-канале призвал граждан не выкладывать фото и видео объектов системы противовоздушной обороны. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T22:12
2023-08-31T22:12
2023-08-31T22:13
специальная военная операция на украине
безопасность
орловская область
россия
андрей клычков
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РЯЗАНЬ, 31 авг – РИА Новости. Губернатор Орловской области Андрей Клычков в своем телеграм-канале призвал граждан не выкладывать фото и видео объектов системы противовоздушной обороны. Клычков отметил, что в последние дни участились атаки беспилотными летательными аппаратами по территории России, в том числе под эти удары попадает и Орловская область. "Прошу обратить внимание, что категорически запрещена съемка объектов систем противовоздушной обороны! Выложенные в публичный доступ фото- и видеоматериалы о военных и стратегических объектах, расположенных на территории региона, могут быть использованы противником и являться причиной принятия мер со стороны правоохранительных органов в отношении лиц, распространяющих указанную информацию", - написал губернатор.Он подчеркнул, что Орловская область находится под комплексной защитой средств радиоэлектронной борьбы и авиации. "На всей территории региона обеспечена безопасность жителей и объектов инфраструктуры, однако каждому из нас необходимо проявлять гражданскую бдительность", - добавил Клычков.
https://ria.ru/20230830/bespilotnik-1893165427.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, орловская область, россия, андрей клычков
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Орловская область, Россия, Андрей Клычков
Орловский губернатор призвал не выкладывать фото объектов системы ПВО
Орловский губернатор призвал не выкладывать фото и видео объектов системы ПВО