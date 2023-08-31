https://ria.ru/20230831/pvo-1893518654.html

Орловский губернатор призвал не выкладывать фото объектов системы ПВО

Орловский губернатор призвал не выкладывать фото объектов системы ПВО - РИА Новости, 31.08.2023

Орловский губернатор призвал не выкладывать фото объектов системы ПВО

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в своем телеграм-канале призвал граждан не выкладывать фото и видео объектов системы противовоздушной обороны. РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T22:12

2023-08-31T22:12

2023-08-31T22:13

специальная военная операция на украине

безопасность

орловская область

россия

андрей клычков

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РЯЗАНЬ, 31 авг – РИА Новости. Губернатор Орловской области Андрей Клычков в своем телеграм-канале призвал граждан не выкладывать фото и видео объектов системы противовоздушной обороны. Клычков отметил, что в последние дни участились атаки беспилотными летательными аппаратами по территории России, в том числе под эти удары попадает и Орловская область. "Прошу обратить внимание, что категорически запрещена съемка объектов систем противовоздушной обороны! Выложенные в публичный доступ фото- и видеоматериалы о военных и стратегических объектах, расположенных на территории региона, могут быть использованы противником и являться причиной принятия мер со стороны правоохранительных органов в отношении лиц, распространяющих указанную информацию", - написал губернатор.Он подчеркнул, что Орловская область находится под комплексной защитой средств радиоэлектронной борьбы и авиации. "На всей территории региона обеспечена безопасность жителей и объектов инфраструктуры, однако каждому из нас необходимо проявлять гражданскую бдительность", - добавил Клычков.

https://ria.ru/20230830/bespilotnik-1893165427.html

орловская область

россия

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Наталья Макарова

безопасность, орловская область, россия, андрей клычков