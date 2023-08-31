https://ria.ru/20230831/putin-1893468295.html

Путин поручил Савельеву доложить о проекте коридора через Монголию в Китай

Путин поручил Савельеву доложить о проекте коридора через Монголию в Китай - РИА Новости, 31.08.2023

Путин поручил Савельеву доложить о проекте коридора через Монголию в Китай

Президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию Красноярского края поручил министру транспорта РФ Виталию Савельеву доложить позднее о проекте... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T17:50

2023-08-31T17:50

2023-08-31T17:50

экономика

россия

монголия

китай

владимир путин

виталий савельев

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию Красноярского края поручил министру транспорта РФ Виталию Савельеву доложить позднее о проекте транспортного коридора, который свяжет Красноярск, Монголию и западный Китай. Во время совещания Савельев сообщил Путину, что данный проект будет обсуждаться в рамках транспортной комиссии при правительстве РФ. При этом министр отметил, что "там есть вопросы" и "не все так однозначно". "У нас же идет развитие трех наших коридоров - и в восточном направлении, Азово-черноморский бассейн, Север - Юг. Надо смотреть в целом насколько этот коридор даст дополнительную возможность и дополнительную грузовую базу", - сказал Савельев. "Все равно тема интересная, потом доложите, пожалуйста", - отреагировал Путин.

https://ria.ru/20230831/putin-1893449362.html

россия

монголия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, монголия, китай, владимир путин, виталий савельев