https://ria.ru/20230831/putin-1893468295.html
Путин поручил Савельеву доложить о проекте коридора через Монголию в Китай
Путин поручил Савельеву доложить о проекте коридора через Монголию в Китай - РИА Новости, 31.08.2023
Путин поручил Савельеву доложить о проекте коридора через Монголию в Китай
Президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию Красноярского края поручил министру транспорта РФ Виталию Савельеву доложить позднее о проекте... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T17:50
2023-08-31T17:50
2023-08-31T17:50
экономика
россия
монголия
китай
владимир путин
виталий савельев
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию Красноярского края поручил министру транспорта РФ Виталию Савельеву доложить позднее о проекте транспортного коридора, который свяжет Красноярск, Монголию и западный Китай. Во время совещания Савельев сообщил Путину, что данный проект будет обсуждаться в рамках транспортной комиссии при правительстве РФ. При этом министр отметил, что "там есть вопросы" и "не все так однозначно". "У нас же идет развитие трех наших коридоров - и в восточном направлении, Азово-черноморский бассейн, Север - Юг. Надо смотреть в целом насколько этот коридор даст дополнительную возможность и дополнительную грузовую базу", - сказал Савельев. "Все равно тема интересная, потом доложите, пожалуйста", - отреагировал Путин.
https://ria.ru/20230831/putin-1893449362.html
россия
монголия
китай
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, монголия, китай, владимир путин, виталий савельев
Экономика, Россия, Монголия, Китай, Владимир Путин, Виталий Савельев
Путин поручил Савельеву доложить о проекте коридора через Монголию в Китай
Путин поручил Савельеву доложить о коридоре, связывающем Красноярск и Китай
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию Красноярского края поручил министру транспорта РФ Виталию Савельеву доложить позднее о проекте транспортного коридора, который свяжет Красноярск, Монголию и западный Китай.
Во время совещания Савельев сообщил Путину, что данный проект будет обсуждаться в рамках транспортной комиссии при правительстве РФ. При этом министр отметил, что "там есть вопросы" и "не все так однозначно". "У нас же идет развитие трех наших коридоров - и в восточном направлении, Азово-черноморский бассейн, Север - Юг. Надо смотреть в целом насколько этот коридор даст дополнительную возможность и дополнительную грузовую базу", - сказал Савельев.
"Все равно тема интересная, потом доложите, пожалуйста", - отреагировал Путин.
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