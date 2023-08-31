https://ria.ru/20230831/putin-1893293428.html

Байден ошибся. В США раскрыли истинные мотивы Путина

Байден ошибся. В США раскрыли истинные мотивы Путина - РИА Новости, 31.08.2023

Байден ошибся. В США раскрыли истинные мотивы Путина

Президент США Джо Байден допустил ошибку, посчитав, что Россия начала спецоперацию на Украине из-за амбиций, а не из-за жизненно важных интересов, такое мнение... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T02:04

2023-08-31T02:04

2023-08-31T07:44

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владимир путин

центральное разведывательное управление (цру)

нато

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Президент США Джо Байден допустил ошибку, посчитав, что Россия начала спецоперацию на Украине из-за амбиций, а не из-за жизненно важных интересов, такое мнение выразил бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биб, его слова приводит журнал Responsible Statecraft.Как пояснил эксперт, вводя санкции, администрация Байдена надеялась, что они заставят признать президента России Владимира Путина, что продолжение операции на Украине обходится дороже, чем потенциальные выгоды. Однако, по мнению аналитика, Байден не понимал истинных целей Москвы, которые не могли быть пересмотрены из-за санкций."Надежда (Байдена. — Прим. ред.) была основана на ошибочном убеждении, что Путин рассматривал вторжение как амбиции, а не как что-то жизненно важное для защиты России от окружения НАТО", — отметил Биб.По его словам, экономические ограничения редко заставляют страны отказаться от отстаивания своих жизненно важных интересов, независимо от потерь.Биб добавил, что американские санкции могли быть полезны для Вашингтона лишь в качестве рычага воздействия на переговорах, однако и тут администрация Байдена лишила себя такой возможности, дав России понять, что ограничения вряд ли будут сняты даже в случае прекращения конфликта.После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Число рестрикций достигает десятков тысяч, хотя в США и Европе признают, что негативное воздействие оказалось не столь существенным. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а его основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, Россия спокойно проходит через этот постоянный прессинг, а инициаторы санкций наказывают себя сами.

https://ria.ru/20230831/voyna-1893290602.html

https://ria.ru/20230830/putin-1893054532.html

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в мире, россия, украина, сша, джо байден, владимир путин, центральное разведывательное управление (цру), нато