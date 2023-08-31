Байден ошибся. В США раскрыли истинные мотивы Путина
Экс-аналитик ЦРУ Биб: Байден ошибся, считая, что Россия начала СВО из-за амбиций
© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент США Джо Байден
Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Президент США Джо Байден допустил ошибку, посчитав, что Россия начала спецоперацию на Украине из-за амбиций, а не из-за жизненно важных интересов, такое мнение выразил бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биб, его слова приводит журнал Responsible Statecraft.
Как пояснил эксперт, вводя санкции, администрация Байдена надеялась, что они заставят признать президента России Владимира Путина, что продолжение операции на Украине обходится дороже, чем потенциальные выгоды. Однако, по мнению аналитика, Байден не понимал истинных целей Москвы, которые не могли быть пересмотрены из-за санкций.
"Надежда (Байдена. — Прим. ред.) была основана на ошибочном убеждении, что Путин рассматривал вторжение как амбиции, а не как что-то жизненно важное для защиты России от окружения НАТО", — отметил Биб.
По его словам, экономические ограничения редко заставляют страны отказаться от отстаивания своих жизненно важных интересов, независимо от потерь.
Биб добавил, что американские санкции могли быть полезны для Вашингтона лишь в качестве рычага воздействия на переговорах, однако и тут администрация Байдена лишила себя такой возможности, дав России понять, что ограничения вряд ли будут сняты даже в случае прекращения конфликта.
После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Число рестрикций достигает десятков тысяч, хотя в США и Европе признают, что негативное воздействие оказалось не столь существенным. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а его основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, Россия спокойно проходит через этот постоянный прессинг, а инициаторы санкций наказывают себя сами.