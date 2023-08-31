https://ria.ru/20230831/provokatsiya-1893477102.html

Украина попыталась устроить провокацию при ротации миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Украина попыталась устроить провокацию при ротации миссии МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 31.08.2023

Украина попыталась устроить провокацию при ротации миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

ВСУ попытались устроить провокацию при ротации инспекторов МАГАТЭ на Запорожской АЭС, сообщило Минобороны в Telegram-канале. РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T18:12

2023-08-31T18:12

2023-08-31T19:33

специальная военная операция на украине

магатэ

вооруженные силы рф

россия

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запорожская аэс

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. ВСУ попытались устроить провокацию при ротации инспекторов МАГАТЭ на Запорожской АЭС, сообщило Минобороны в Telegram-канале."Во время перехода украинской стороной была предпринята попытка дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации как гаранта безопасности проведения ротации путем применения на пути маршрута движения инспекторов средств, имитирующих взрывы боеприпасов", — сообщили в ведомстве.По данным министерства, Вооруженные силы обеспечили безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, для чего в радиусе километра от назначенного места перехода наблюдателей — разрушенного моста у населенного пункта Васильевка — объявили режим прекращения огня, неукоснительно соблюдавшийся российскими военнослужащими.Там подчеркнули, что несмотря на устроенную украинскими войсками провокацию, "российские военнослужащие смогли обеспечить безопасный переход наблюдателей миссии и их доставку на станцию".В составе миссии МАГАТЭ — пять инспекторов, которые находятся на станции для наблюдения и оценки состояния безопасности Запорожской АЭС. Эксперты присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита гендиректора агентства Рафаэля Гросси на станцию.Запорожская АЭС находится на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России.При этом украинские военные продолжают регулярно наносить удары по Энергодару и прилегающей к городу территории Запорожской АЭС. Министр обороны России Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. В свою очередь, Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг станции.

https://ria.ru/20230828/zaes-1892780822.html

https://ria.ru/20230810/spetsoperatsiya-1889187713.html

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Ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС Ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС 2023-08-31T18:12 true PT1M48S

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магатэ, вооруженные силы рф, россия, рафаэль гросси, запорожская аэс, вооруженные силы украины, украина