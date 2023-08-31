Рейтинг@Mail.ru
Украина попыталась устроить провокацию при ротации миссии МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 31.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:12 31.08.2023 (обновлено: 19:33 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/provokatsiya-1893477102.html
Украина попыталась устроить провокацию при ротации миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
Украина попыталась устроить провокацию при ротации миссии МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 31.08.2023
Украина попыталась устроить провокацию при ротации миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
ВСУ попытались устроить провокацию при ротации инспекторов МАГАТЭ на Запорожской АЭС, сообщило Минобороны в Telegram-канале. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T18:12
2023-08-31T19:33
специальная военная операция на украине
магатэ
вооруженные силы рф
россия
рафаэль гросси
запорожская аэс
вооруженные силы украины
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893481706_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_06f532a966be436a7e3540b3fc92ecae.jpg
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. ВСУ попытались устроить провокацию при ротации инспекторов МАГАТЭ на Запорожской АЭС, сообщило Минобороны в Telegram-канале."Во время перехода украинской стороной была предпринята попытка дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации как гаранта безопасности проведения ротации путем применения на пути маршрута движения инспекторов средств, имитирующих взрывы боеприпасов", — сообщили в ведомстве.По данным министерства, Вооруженные силы обеспечили безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, для чего в радиусе километра от назначенного места перехода наблюдателей — разрушенного моста у населенного пункта Васильевка — объявили режим прекращения огня, неукоснительно соблюдавшийся российскими военнослужащими.Там подчеркнули, что несмотря на устроенную украинскими войсками провокацию, "российские военнослужащие смогли обеспечить безопасный переход наблюдателей миссии и их доставку на станцию".В составе миссии МАГАТЭ — пять инспекторов, которые находятся на станции для наблюдения и оценки состояния безопасности Запорожской АЭС. Эксперты присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита гендиректора агентства Рафаэля Гросси на станцию.Запорожская АЭС находится на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России.При этом украинские военные продолжают регулярно наносить удары по Энергодару и прилегающей к городу территории Запорожской АЭС. Министр обороны России Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. В свою очередь, Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг станции.
https://ria.ru/20230828/zaes-1892780822.html
https://ria.ru/20230810/spetsoperatsiya-1889187713.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС
Ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС
2023-08-31T18:12
true
PT1M48S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893481706_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2eaffae21338f783837b39c8ac97be9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
магатэ, вооруженные силы рф, россия, рафаэль гросси, запорожская аэс, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, МАГАТЭ, Вооруженные силы РФ, Россия, Рафаэль Гросси, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, Украина
Украина попыталась устроить провокацию при ротации миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

МО: Киев попытался дискредитировать ВС России при ротации миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. ВСУ попытались устроить провокацию при ротации инспекторов МАГАТЭ на Запорожской АЭС, сообщило Минобороны в Telegram-канале.
"Во время перехода украинской стороной была предпринята попытка дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации как гаранта безопасности проведения ротации путем применения на пути маршрута движения инспекторов средств, имитирующих взрывы боеприпасов", — сообщили в ведомстве.
По данным министерства, Вооруженные силы обеспечили безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, для чего в радиусе километра от назначенного места перехода наблюдателей — разрушенного моста у населенного пункта Васильевка — объявили режим прекращения огня, неукоснительно соблюдавшийся российскими военнослужащими.
Там подчеркнули, что несмотря на устроенную украинскими войсками провокацию, "российские военнослужащие смогли обеспечить безопасный переход наблюдателей миссии и их доставку на станцию".
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
Глава МАГАТЭ заявил, что украинское наступление увеличивает риски для ЗАЭС
28 августа, 20:21
В составе миссии МАГАТЭ — пять инспекторов, которые находятся на станции для наблюдения и оценки состояния безопасности Запорожской АЭС. Эксперты присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита гендиректора агентства Рафаэля Гросси на станцию.
Запорожская АЭС находится на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России.
При этом украинские военные продолжают регулярно наносить удары по Энергодару и прилегающей к городу территории Запорожской АЭС. Министр обороны России Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. В свою очередь, Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг станции.
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
Балицкий рассказал об обороне Запорожской АЭС
10 августа, 03:03
 
Специальная военная операция на УкраинеМАГАТЭВооруженные силы РФРоссияРафаэль ГроссиЗапорожская АЭСВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала