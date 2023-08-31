https://ria.ru/20230831/produkty-1893357846.html

Гладков рассказал о наборах продуктов для белгородцев с разрушенным жильем

Гладков рассказал о наборах продуктов для белгородцев с разрушенным жильем - РИА Новости, 31.08.2023

Гладков рассказал о наборах продуктов для белгородцев с разрушенным жильем

Власти Белгородской области начинают выдачу продуктовых наборов для жителей региона, чье жилье разрушено в результате обстрелов, но которые не проживают в... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T12:10

2023-08-31T12:10

2023-08-31T12:10

белгородская область

белгородский район

вячеслав гладков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571521719_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_353c96cd52c1988bf0a6eaac67f4f7d7.jpg

БЕЛГОРОД, 31 авг – РИА Новости. Власти Белгородской области начинают выдачу продуктовых наборов для жителей региона, чье жилье разрушено в результате обстрелов, но которые не проживают в пунктах временного размещения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте". "С первого сентября начнём выдачу продуктовых наборов тем жителям Белгородской области, у которых разрушено жилье, но они не проживают в пунктах временного размещения. В продуктовый набор для семьи до четырех человек входит одиннадцать видов продуктов", - написал губернатор. Он пояснил, что если членов семьи больше, будет выдаваться два продуктовых набора. Для получения наборов жителям необходимо обращаться в администрации районов и городов, в частности, Шебекинского, Валуйского и Грайворонского городских округов, а также Волоконовского, Краснояружского, Белгородского районов. В состав каждого продуктового набора входят крупы, подсолнечное масло, мука, сахар, макароны, консервы, чай, печенье.

https://ria.ru/20230829/deti-1892858205.html

белгородский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородский район, вячеслав гладков