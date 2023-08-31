https://ria.ru/20230831/produkty-1893357846.html
Гладков рассказал о наборах продуктов для белгородцев с разрушенным жильем
Гладков рассказал о наборах продуктов для белгородцев с разрушенным жильем - РИА Новости, 31.08.2023
Гладков рассказал о наборах продуктов для белгородцев с разрушенным жильем
Власти Белгородской области начинают выдачу продуктовых наборов для жителей региона, чье жилье разрушено в результате обстрелов, но которые не проживают в... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T12:10
2023-08-31T12:10
2023-08-31T12:10
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 31 авг – РИА Новости. Власти Белгородской области начинают выдачу продуктовых наборов для жителей региона, чье жилье разрушено в результате обстрелов, но которые не проживают в пунктах временного размещения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте". "С первого сентября начнём выдачу продуктовых наборов тем жителям Белгородской области, у которых разрушено жилье, но они не проживают в пунктах временного размещения. В продуктовый набор для семьи до четырех человек входит одиннадцать видов продуктов", - написал губернатор. Он пояснил, что если членов семьи больше, будет выдаваться два продуктовых набора. Для получения наборов жителям необходимо обращаться в администрации районов и городов, в частности, Шебекинского, Валуйского и Грайворонского городских округов, а также Волоконовского, Краснояружского, Белгородского районов. В состав каждого продуктового набора входят крупы, подсолнечное масло, мука, сахар, макароны, консервы, чай, печенье.
https://ria.ru/20230829/deti-1892858205.html
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белгородский район, вячеслав гладков
Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков
Гладков рассказал о наборах продуктов для белгородцев с разрушенным жильем
Гладков рассказал о наборах продуктов для белгородцев с разрушенным жильем