https://ria.ru/20230831/prisyaga-1893443808.html
Лидер мятежников в Габоне принесет присягу как временный президент
Лидер мятежников в Габоне принесет присягу как временный президент - РИА Новости, 31.08.2023
Лидер мятежников в Габоне принесет присягу как временный президент
Назначенный мятежниками лидер Габона принесет присягу 4 сентября перед Конституционным судом. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T17:05
2023-08-31T17:05
2023-08-31T17:19
в мире
габон
брис олигуи нгема
африка
попытка переворота в габоне
али бонго ондимба
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Назначенный мятежниками лидер Габона принесет присягу 4 сентября перед Конституционным судом."Президент на переходный период принесет присягу перед Конституционным судом в понедельник, 4 сентября 2023 года, в администрации президента", - заявил представитель мятежников в эфире местного телеканала.В среду утром военные Габона объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Глава республиканской гвардии генерал Брис Олиги Нгема, назначенный мятежниками лидером на переходный период, заявил газете Monde, что президент Габона Али Бонго Ондимба отправлен в отставку, но сохранит все гражданские права. Согласно заявлению военных, президент находится под домашним арестом.
https://ria.ru/20230831/afrika-1893239819.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, габон, брис олигуи нгема, африка, попытка переворота в габоне, али бонго ондимба
В мире, Габон, Брис Олигуи Нгема, Африка, Попытка переворота в Габоне, Али Бонго Ондимба
Лидер мятежников в Габоне принесет присягу как временный президент
ТВ: назначенный мятежниками лидер Габона Нгема в понедельник принесет присягу