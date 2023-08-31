https://ria.ru/20230831/prisyaga-1893443808.html

Лидер мятежников в Габоне принесет присягу как временный президент

Лидер мятежников в Габоне принесет присягу как временный президент - РИА Новости, 31.08.2023

Лидер мятежников в Габоне принесет присягу как временный президент

Назначенный мятежниками лидер Габона принесет присягу 4 сентября перед Конституционным судом. РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T17:05

2023-08-31T17:05

2023-08-31T17:19

в мире

габон

брис олигуи нгема

африка

попытка переворота в габоне

али бонго ондимба

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Назначенный мятежниками лидер Габона принесет присягу 4 сентября перед Конституционным судом."Президент на переходный период принесет присягу перед Конституционным судом в понедельник, 4 сентября 2023 года, в администрации президента", - заявил представитель мятежников в эфире местного телеканала.В среду утром военные Габона объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Глава республиканской гвардии генерал Брис Олиги Нгема, назначенный мятежниками лидером на переходный период, заявил газете Monde, что президент Габона Али Бонго Ондимба отправлен в отставку, но сохранит все гражданские права. Согласно заявлению военных, президент находится под домашним арестом.

https://ria.ru/20230831/afrika-1893239819.html

габон

африка

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, габон, брис олигуи нгема, африка, попытка переворота в габоне, али бонго ондимба