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В Приморье вывозом заблокированных туристов занялся Тихоокеанский флот

В Приморье вывозом заблокированных туристов занялся Тихоокеанский флот - РИА Новости, 31.08.2023

В Приморье вывозом заблокированных туристов занялся Тихоокеанский флот

Суда обеспечения Тихоокеанского флота начали эвакуацию людей с затопленного после циклона Хасанского округа Приморья во Владивосток, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T12:20

2023-08-31T12:20

2023-08-31T12:20

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ВЛАДИВОСТОК, 31 авг – РИА Новости. Суда обеспечения Тихоокеанского флота начали эвакуацию людей с затопленного после циклона Хасанского округа Приморья во Владивосток, сообщили РИА Новости в отделе информационного обеспечения ВВО по ТОФ. Южный циклон 29 августа принес в Приморье сильные ливни, в том числе серьезно затопило популярный у туристов Хасанский округ: там размыло дороги, отрезало множество поселков на побережье, серьезно пострадали туристические базы, несколько сел обесточено. Почти сутки сообщение с югом Приморья было нарушено, его восстановили к вечеру четверга. Отменены пригородные поезда в Хасанский округ и обратно. В четверг в Хасанский округ из Владивостока прибыл отряд кораблей и судов Тихоокеанского флота во главе с большим десантным кораблем (БДК) "Николай Вилков" для эвакуации людей из туристического села Андреевка. Ранее глава Приморья Олег Кожемяко отмечал, что там много отдыхающих из разных регионов Дальнего Востока. По данным властей округа, военные перевезут людей из Андреевки, которых доставили к причалу в соседнее Зарубино. "Часть отряда судов обеспечения Тихоокеанского флота вышла из порта Зарубино с эвакуированными людьми на борту в направлении Владивостока. На гидрографическом судне ГС-84 - 42 человека, на пожарном катере ПЖК-1514 - 48 человек, на морском водолазном боте ВМ-20 - 69 человек и на рейдовом буксире РБ-404 - 6 человек", – сказал собеседник. По его словам, посадка людей на БДК "Николай Вилков" продолжается. Размещено уже более 700 человек, с помощью портового крана на борт корабля загружено 34 автомобиля.

https://ria.ru/20230618/vladivostok-1878017866.html

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новости - туризм, происшествия, владивосток, дальний восток, олег кожемяко, тихоокеанский флот вмф россии