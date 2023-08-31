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Число отрезанных от сообщения населенных пунктов в Приморье выросло до 42 - РИА Новости, 31.08.2023
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03:32 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/primore-1893296568.html
Число отрезанных от сообщения населенных пунктов в Приморье выросло до 42
Число отрезанных от сообщения населенных пунктов в Приморье выросло до 42 - РИА Новости, 31.08.2023
Число отрезанных от сообщения населенных пунктов в Приморье выросло до 42
Количество отрезанных от дорожного сообщения населенных пунктов в Приморском крае, где прошли мощные ливни, выросло на 18 за сутки и достигло 42, рассказали РИА РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T03:32
2023-08-31T03:32
приморский край
уссурийский городской округ
красноармейский район
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 31 авг - РИА Новости. Количество отрезанных от дорожного сообщения населенных пунктов в Приморском крае, где прошли мощные ливни, выросло на 18 за сутки и достигло 42, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства ГО и ЧС региона. Южный циклон накрыл Приморье 29 августа, осадки продолжились ночью и утром в среду, смещаясь на восток. Обильные дожди и паводки привели к повреждению дорожного полотна в регионе. К середине дня среды количество отрезанных от "большой земли" населенных пунктов в регионе достигло 37, сообщали в краевом минтрансе. "В восьми муниципальных образованиях отрезаны 42 - плюс 18 за сутки - населенных пункта", - рассказали в пресс-службе министерства. По информации пресс-службы, больше всего населенных пунктов отрезано в Хасанском и Красноармейском районах, а также в Уссурийском городском округе. Также проезда нет в населенные пункты в Ольгинском, Лазовском, Хорольском, Партизанском муниципальном округах и в Надеждинском районе. Также на территории 19 муниципалитетов края по состоянию на утро четверга в общем счете подтоплены 127 частных домов, 32 многоквартирных дома и 1189 придомовых территорий, следует из информации пресс-службы.
https://ria.ru/20230830/primore-1893086217.html
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приморский край
уссурийский городской округ
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приморский край, уссурийский городской округ, красноармейский район, происшествия
Приморский край, Уссурийский городской округ, Красноармейский район, Происшествия
Число отрезанных от сообщения населенных пунктов в Приморье выросло до 42

В Приморье из-за ливня оказались отрезаны от сообщения 42 населенных пункта

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкАвтомобили на затопленной улице приморского села
Автомобили на затопленной улице приморского села - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Автомобили на затопленной улице приморского села. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 31 авг - РИА Новости. Количество отрезанных от дорожного сообщения населенных пунктов в Приморском крае, где прошли мощные ливни, выросло на 18 за сутки и достигло 42, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства ГО и ЧС региона.
Южный циклон накрыл Приморье 29 августа, осадки продолжились ночью и утром в среду, смещаясь на восток. Обильные дожди и паводки привели к повреждению дорожного полотна в регионе. К середине дня среды количество отрезанных от "большой земли" населенных пунктов в регионе достигло 37, сообщали в краевом минтрансе.
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"В восьми муниципальных образованиях отрезаны 42 - плюс 18 за сутки - населенных пункта", - рассказали в пресс-службе министерства.
По информации пресс-службы, больше всего населенных пунктов отрезано в Хасанском и Красноармейском районах, а также в Уссурийском городском округе. Также проезда нет в населенные пункты в Ольгинском, Лазовском, Хорольском, Партизанском муниципальном округах и в Надеждинском районе.
Также на территории 19 муниципалитетов края по состоянию на утро четверга в общем счете подтоплены 127 частных домов, 32 многоквартирных дома и 1189 придомовых территорий, следует из информации пресс-службы.
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