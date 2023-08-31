https://ria.ru/20230831/priamure-1893361781.html

Губернатор Приамурья поручил настойчиво проводить профилактику ЧП на воде

Губернатор Приамурья поручил настойчиво проводить профилактику ЧП на воде - РИА Новости, 31.08.2023

Губернатор Приамурья поручил настойчиво проводить профилактику ЧП на воде

Количество погибших на воде снизилось по итогам купального сезона в Приамурье, губернатор региона Василий Орлов поручил продолжать агрессивные меры... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T12:30

2023-08-31T12:30

2023-08-31T12:54

василий орлов (губернатор)

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 авг – РИА Новости. Количество погибших на воде снизилось по итогам купального сезона в Приамурье, губернатор региона Василий Орлов поручил продолжать агрессивные меры профилактики, сообщает правительство Амурской области. Как отмечают в правительстве, в качестве профилактики ЧП на воде в этом году людям рассылались sms-сообщения о соблюдении правил безопасности поведения с рекомендациями особенно контролировать детей. Подобная информация транслировалась через громкоговорители системы оповещения. За купальный сезон в Амурской области в воде погибли 26 человек - это меньше, чем в прошлом году. Спасено 29 человек, в том числе 11 детей. Губернатор поручил в следующем году действовать так же настойчиво. "Агрессивные меры профилактики показали свою эффективность. С начала рассылки уведомлений и трансляции аудиопредупреждений через систему оповещения у нас не погиб ни один ребенок. Эту работу нужно продолжить в следующем году, но запускать заранее, до начала купального сезона. Задействовать в этом все возможные площадки и ресурсы. Отдельное внимание – детям. К вопросу должна активно подключиться система образования. И речь не только о правилах поведения на воде, а в целом о безопасности ребят. Разъяснительную профилактическую работу нужно вести постоянно. В каждом сезоне есть определенные риски: пожары, антитеррор, ДТП. Проводите тематические пятнадцатиминутки безопасности, классные часы и практические занятия", – сказал Орлов. По данным правительства, этим летом официальных мест отдыха было 23, все они оборудованы наблюдательными вышками, средствами спасения, информационными стендами с правилами поведения на воде и оказания первой помощи. Ежедневно в течение сезона на водоемах обеспечивали безопасность 45 матросов-спасателей, которые выходили на дежурство более 4 тысяч раз. Это опытные специалисты, они прошли профессиональное обучение и имеют удостоверение спасателя. Чаще всего трагедии на воде случались из-за того, что люди купались в запрещенных местах, в состоянии алкогольного опьянения, а дети отправлялись к воде без присмотра взрослых. Неофициальных мест отдыха у воды в регионе, которые были взяты на контроль, 104. Везде там установлены знаки "Купаться запрещено", организовано патрулирование. "В неофициальных местах отдыха для контроля и профилактической работы было осуществлено 3349 рейдов (на 31% больше, чем в прошлом году), в которых задействовано 108 человек от различных органов власти и организаций. В ходе рейдов составлено 257 протоколов и оформлено 1325 предупреждений", - рассказал зампред правительства области – министр лесного хозяйства и пожарной безопасности области Алексей Севостьянов. В следующем году официальных мест для отдыха у воды планируют оборудовать больше, чаще патрулировать неофициальные пляжи, а также больше информировать людей о необходимости соблюдать правила безопасности на берегах водоемов.

https://ria.ru/20230829/priamure-1892836478.html

https://ria.ru/20230823/dvory-1891644042.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

василий орлов (губернатор)