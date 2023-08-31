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Губернатор Приамурья поручил настойчиво проводить профилактику ЧП на воде - РИА Новости, 31.08.2023
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Амурская область
 
12:30 31.08.2023 (обновлено: 12:54 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/priamure-1893361781.html
Губернатор Приамурья поручил настойчиво проводить профилактику ЧП на воде
Губернатор Приамурья поручил настойчиво проводить профилактику ЧП на воде - РИА Новости, 31.08.2023
Губернатор Приамурья поручил настойчиво проводить профилактику ЧП на воде
Количество погибших на воде снизилось по итогам купального сезона в Приамурье, губернатор региона Василий Орлов поручил продолжать агрессивные меры... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T12:30
2023-08-31T12:54
василий орлов (губернатор)
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 авг – РИА Новости. Количество погибших на воде снизилось по итогам купального сезона в Приамурье, губернатор региона Василий Орлов поручил продолжать агрессивные меры профилактики, сообщает правительство Амурской области. Как отмечают в правительстве, в качестве профилактики ЧП на воде в этом году людям рассылались sms-сообщения о соблюдении правил безопасности поведения с рекомендациями особенно контролировать детей. Подобная информация транслировалась через громкоговорители системы оповещения. За купальный сезон в Амурской области в воде погибли 26 человек - это меньше, чем в прошлом году. Спасено 29 человек, в том числе 11 детей. Губернатор поручил в следующем году действовать так же настойчиво. "Агрессивные меры профилактики показали свою эффективность. С начала рассылки уведомлений и трансляции аудиопредупреждений через систему оповещения у нас не погиб ни один ребенок. Эту работу нужно продолжить в следующем году, но запускать заранее, до начала купального сезона. Задействовать в этом все возможные площадки и ресурсы. Отдельное внимание – детям. К вопросу должна активно подключиться система образования. И речь не только о правилах поведения на воде, а в целом о безопасности ребят. Разъяснительную профилактическую работу нужно вести постоянно. В каждом сезоне есть определенные риски: пожары, антитеррор, ДТП. Проводите тематические пятнадцатиминутки безопасности, классные часы и практические занятия", – сказал Орлов. По данным правительства, этим летом официальных мест отдыха было 23, все они оборудованы наблюдательными вышками, средствами спасения, информационными стендами с правилами поведения на воде и оказания первой помощи. Ежедневно в течение сезона на водоемах обеспечивали безопасность 45 матросов-спасателей, которые выходили на дежурство более 4 тысяч раз. Это опытные специалисты, они прошли профессиональное обучение и имеют удостоверение спасателя. Чаще всего трагедии на воде случались из-за того, что люди купались в запрещенных местах, в состоянии алкогольного опьянения, а дети отправлялись к воде без присмотра взрослых. Неофициальных мест отдыха у воды в регионе, которые были взяты на контроль, 104. Везде там установлены знаки "Купаться запрещено", организовано патрулирование. "В неофициальных местах отдыха для контроля и профилактической работы было осуществлено 3349 рейдов (на 31% больше, чем в прошлом году), в которых задействовано 108 человек от различных органов власти и организаций. В ходе рейдов составлено 257 протоколов и оформлено 1325 предупреждений", - рассказал зампред правительства области – министр лесного хозяйства и пожарной безопасности области Алексей Севостьянов. В следующем году официальных мест для отдыха у воды планируют оборудовать больше, чаще патрулировать неофициальные пляжи, а также больше информировать людей о необходимости соблюдать правила безопасности на берегах водоемов.
https://ria.ru/20230829/priamure-1892836478.html
https://ria.ru/20230823/dvory-1891644042.html
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василий орлов (губернатор)
Василий Орлов (губернатор), Амурская область
Губернатор Приамурья поручил настойчиво проводить профилактику ЧП на воде

Губернатор Приамурья Орлов поручил настойчиво проводить профилактику ЧП на воде

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГубернатор Амурской области Василий Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Губернатор Амурской области Василий Орлов. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 авг – РИА Новости. Количество погибших на воде снизилось по итогам купального сезона в Приамурье, губернатор региона Василий Орлов поручил продолжать агрессивные меры профилактики, сообщает правительство Амурской области.
Как отмечают в правительстве, в качестве профилактики ЧП на воде в этом году людям рассылались sms-сообщения о соблюдении правил безопасности поведения с рекомендациями особенно контролировать детей. Подобная информация транслировалась через громкоговорители системы оповещения. За купальный сезон в Амурской области в воде погибли 26 человек - это меньше, чем в прошлом году. Спасено 29 человек, в том числе 11 детей. Губернатор поручил в следующем году действовать так же настойчиво.
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"Агрессивные меры профилактики показали свою эффективность. С начала рассылки уведомлений и трансляции аудиопредупреждений через систему оповещения у нас не погиб ни один ребенок. Эту работу нужно продолжить в следующем году, но запускать заранее, до начала купального сезона. Задействовать в этом все возможные площадки и ресурсы. Отдельное внимание – детям. К вопросу должна активно подключиться система образования. И речь не только о правилах поведения на воде, а в целом о безопасности ребят. Разъяснительную профилактическую работу нужно вести постоянно. В каждом сезоне есть определенные риски: пожары, антитеррор, ДТП. Проводите тематические пятнадцатиминутки безопасности, классные часы и практические занятия", – сказал Орлов.
По данным правительства, этим летом официальных мест отдыха было 23, все они оборудованы наблюдательными вышками, средствами спасения, информационными стендами с правилами поведения на воде и оказания первой помощи. Ежедневно в течение сезона на водоемах обеспечивали безопасность 45 матросов-спасателей, которые выходили на дежурство более 4 тысяч раз. Это опытные специалисты, они прошли профессиональное обучение и имеют удостоверение спасателя.
Чаще всего трагедии на воде случались из-за того, что люди купались в запрещенных местах, в состоянии алкогольного опьянения, а дети отправлялись к воде без присмотра взрослых. Неофициальных мест отдыха у воды в регионе, которые были взяты на контроль, 104. Везде там установлены знаки "Купаться запрещено", организовано патрулирование.
"В неофициальных местах отдыха для контроля и профилактической работы было осуществлено 3349 рейдов (на 31% больше, чем в прошлом году), в которых задействовано 108 человек от различных органов власти и организаций. В ходе рейдов составлено 257 протоколов и оформлено 1325 предупреждений", - рассказал зампред правительства области – министр лесного хозяйства и пожарной безопасности области Алексей Севостьянов.
В следующем году официальных мест для отдыха у воды планируют оборудовать больше, чаще патрулировать неофициальные пляжи, а также больше информировать людей о необходимости соблюдать правила безопасности на берегах водоемов.
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Амурская областьВасилий Орлов (губернатор)
 
 
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