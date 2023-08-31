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Военное превосходство. В Германии развенчали хитрый план Зеленского
Военное превосходство. В Германии развенчали хитрый план Зеленского - РИА Новости, 31.08.2023
Военное превосходство. В Германии развенчали хитрый план Зеленского
Украина не сможет "воевать долго" по аналогии с Израилем, так как не имеет военного превосходства над оппонентами, какое есть у еврейского государства,... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T03:36
2023-08-31T03:36
2023-08-31T03:36
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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Украина не сможет "воевать долго" по аналогии с Израилем, так как не имеет военного превосходства над оппонентами, какое есть у еврейского государства, говорится в статье немецкой газеты Junge Welt за авторством Райнхарда Лаутербаха.Ранее Зеленский заявил в эфире телемарафона, что Украина готова воевать долго, если не будет терять людей. "Мы готовы воевать долго, не теряя людей, минимизировав жертвы, как с примером Израиля. Можно так жить", - утверждает он.Как отметил Лаутербах, возможность выйти на мирные соглашения в ближайшей перспективе украинские власти не рассматривают, о чем свидетельствует заявление Зеленского. По словам автора, в эфире телемарафона тот обрисовал украинцам "перспективу "воевать вечно" – по примеру Израиля"."Жутковатая перспектива, но США, похоже, рассматривают вариант предоставления гарантий безопасности для Украины как раз по примеру Израиля: оружие, деньги и политическая поддержка – пожалуйста, но никакого членства в НАТО", - указал Лаутербах. По его словам, это понятно, так как членство Украины в альянсе обязывало бы США отправлять своих солдат в бой."Так что же: Украина – новый Израиль? Нет, есть маленькая разница: Израиль многократно превосходит своих арабских соседей в военном отношении. Об Украине такого сказать нельзя", - подчеркнул автор.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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в мире, украина, израиль, сша, нато
В мире, Украина, Израиль, США, НАТО
Военное превосходство. В Германии развенчали хитрый план Зеленского
Junge Welt: Украина не сможет "воевать долго" по модели Израиля