https://ria.ru/20230831/preduprezhdenie-1893349934.html
"Это сделают военные". Зеленского предупредили об угрозе в рядах ВСУ
"Это сделают военные". Зеленского предупредили об угрозе в рядах ВСУ - РИА Новости, 31.08.2023
"Это сделают военные". Зеленского предупредили об угрозе в рядах ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский будет убит своими же военными после провала контрнаступления, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T11:43
2023-08-31T11:43
2023-08-31T11:46
в мире
украина
владимир зеленский
скотт риттер
вооруженные силы украины
вооруженные силы сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875478084_0:78:3072:1806_1920x0_80_0_0_a8c6006cdd120bcff19fde901ff182eb.jpg
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский будет убит своими же военными после провала контрнаступления, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону."Солдаты ВСУ после этого контрнаступления будут на взводе. Они будут спрашивать: "Что мы делаем, зачем мы это делаем", и они начнут смотреть на Зеленского, видеть его коррупцию, поймут, что другого выхода нет. Уже все готово к тому, чтобы его убрали, и это сделают его украинские военные", — считает бывший военнослужащий.По его мнению, после окончательного провала контрнаступления украинских войск ВСУ будут искать причину своего поражения в некомпетентности и коррумпированности лидера киевского режима. Специалист указал, что Зеленскому не удастся избежать мести от рук своих же военных."Когда все рухнет, и он будет стоять посреди этого, последней мыслью, пронесшейся в его голове, будет: "Я - великий человек, я могу преодолеть это", — подытожил Риттер.Ранее бывший разведчик заявлял, что Украина может потерять большую часть территории из-за интервенции Польши и Венгрии после начала российской военной операции.
https://ria.ru/20230831/shag-1893332478.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875478084_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_be05fb7afa88afa0fa17e58a5404da51.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, скотт риттер, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы США
"Это сделают военные". Зеленского предупредили об угрозе в рядах ВСУ
Экс-разведчик ВС США Риттер: Зеленский погибнет от рук украинских военных