https://ria.ru/20230831/preduprezhdenie-1893349934.html

"Это сделают военные". Зеленского предупредили об угрозе в рядах ВСУ

"Это сделают военные". Зеленского предупредили об угрозе в рядах ВСУ - РИА Новости, 31.08.2023

"Это сделают военные". Зеленского предупредили об угрозе в рядах ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский будет убит своими же военными после провала контрнаступления, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T11:43

2023-08-31T11:43

2023-08-31T11:46

в мире

украина

владимир зеленский

скотт риттер

вооруженные силы украины

вооруженные силы сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875478084_0:78:3072:1806_1920x0_80_0_0_a8c6006cdd120bcff19fde901ff182eb.jpg

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский будет убит своими же военными после провала контрнаступления, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону."Солдаты ВСУ после этого контрнаступления будут на взводе. Они будут спрашивать: "Что мы делаем, зачем мы это делаем", и они начнут смотреть на Зеленского, видеть его коррупцию, поймут, что другого выхода нет. Уже все готово к тому, чтобы его убрали, и это сделают его украинские военные", — считает бывший военнослужащий.По его мнению, после окончательного провала контрнаступления украинских войск ВСУ будут искать причину своего поражения в некомпетентности и коррумпированности лидера киевского режима. Специалист указал, что Зеленскому не удастся избежать мести от рук своих же военных."Когда все рухнет, и он будет стоять посреди этого, последней мыслью, пронесшейся в его голове, будет: "Я - великий человек, я могу преодолеть это", — подытожил Риттер.Ранее бывший разведчик заявлял, что Украина может потерять большую часть территории из-за интервенции Польши и Венгрии после начала российской военной операции.

https://ria.ru/20230831/shag-1893332478.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, владимир зеленский, скотт риттер, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша