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"Это сделают военные". Зеленского предупредили об угрозе в рядах ВСУ - РИА Новости, 31.08.2023
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11:43 31.08.2023 (обновлено: 11:46 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/preduprezhdenie-1893349934.html
"Это сделают военные". Зеленского предупредили об угрозе в рядах ВСУ
"Это сделают военные". Зеленского предупредили об угрозе в рядах ВСУ - РИА Новости, 31.08.2023
"Это сделают военные". Зеленского предупредили об угрозе в рядах ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский будет убит своими же военными после провала контрнаступления, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T11:43
2023-08-31T11:46
в мире
украина
владимир зеленский
скотт риттер
вооруженные силы украины
вооруженные силы сша
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский будет убит своими же военными после провала контрнаступления, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.&quot;Солдаты ВСУ после этого контрнаступления будут на взводе. Они будут спрашивать: &quot;Что мы делаем, зачем мы это делаем&quot;, и они начнут смотреть на Зеленского, видеть его коррупцию, поймут, что другого выхода нет. Уже все готово к тому, чтобы его убрали, и это сделают его украинские военные&quot;, — считает бывший военнослужащий.По его мнению, после окончательного провала контрнаступления украинских войск ВСУ будут искать причину своего поражения в некомпетентности и коррумпированности лидера киевского режима. Специалист указал, что Зеленскому не удастся избежать мести от рук своих же военных.&quot;Когда все рухнет, и он будет стоять посреди этого, последней мыслью, пронесшейся в его голове, будет: &quot;Я - великий человек, я могу преодолеть это&quot;, — подытожил Риттер.Ранее бывший разведчик заявлял, что Украина может потерять большую часть территории из-за интервенции Польши и Венгрии после начала российской военной операции.
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в мире, украина, владимир зеленский, скотт риттер, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы США
"Это сделают военные". Зеленского предупредили об угрозе в рядах ВСУ

Экс-разведчик ВС США Риттер: Зеленский погибнет от рук украинских военных

© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Украины Владимир Зеленский во время прибытия на саммит Европейского политического сообщества в замок Мими в городе Бульбоакэ
Президент Украины Владимир Зеленский во время прибытия на саммит Европейского политического сообщества в замок Мими в городе Бульбоакэ - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президент Украины Владимир Зеленский во время прибытия на саммит Европейского политического сообщества в замок Мими в городе Бульбоакэ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский будет убит своими же военными после провала контрнаступления, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.
«

"Солдаты ВСУ после этого контрнаступления будут на взводе. Они будут спрашивать: "Что мы делаем, зачем мы это делаем", и они начнут смотреть на Зеленского, видеть его коррупцию, поймут, что другого выхода нет. Уже все готово к тому, чтобы его убрали, и это сделают его украинские военные", — считает бывший военнослужащий.

По его мнению, после окончательного провала контрнаступления украинских войск ВСУ будут искать причину своего поражения в некомпетентности и коррумпированности лидера киевского режима. Специалист указал, что Зеленскому не удастся избежать мести от рук своих же военных.
«

"Когда все рухнет, и он будет стоять посреди этого, последней мыслью, пронесшейся в его голове, будет: "Я - великий человек, я могу преодолеть это", — подытожил Риттер.

Ранее бывший разведчик заявлял, что Украина может потерять большую часть территории из-за интервенции Польши и Венгрии после начала российской военной операции.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
"Никого не осталось". В США сообщили об отчаянном шаге Зеленского
10:36
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийСкотт РиттерВооруженные силы УкраиныВооруженные силы США
 
 
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