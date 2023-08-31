https://ria.ru/20230831/pravila-1893519238.html

Введение новых правил поставок газа на рынок России перенесли

Введение новых правил поставок газа на рынок России перенесли - РИА Новости, 31.08.2023

Введение новых правил поставок газа на рынок России перенесли

Введение обновленных правил поставок газа на внутренний рынок РФ вновь перенесено — как минимум на 1 сентября 2024 года с 1 сентября 2023 года, следует из... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T22:27

2023-08-31T22:27

2023-08-31T22:27

экономика

россия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Введение обновленных правил поставок газа на внутренний рынок РФ вновь перенесено — как минимум на 1 сентября 2024 года с 1 сентября 2023 года, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном портале правовой информации. "О внесении изменения в постановление правительства Российской Федерации от 1 ноября 2021 года № 1901 "Об утверждении правил поставки газа"... Слова "с 1 сентября 2023 года" заменить словами "с 1 сентября 2024 года", – говорится в документе. Ранее из проекта постановления правительства, опубликованного в июле, следовало, что введение новых правил может быть перенесено на март 2024 года. Причиной переноса в опубликованном Минэнерго проекте соответствующего постановления причиной называлось отсутствие норм по графикам перевода потребителей на альтернативные виды топлива, а также по графикам частичного или полного ограничения подачи газа потребителям в случае нарушения работы газотранспортной системы при аварии. Это не первый перенос сроков: правила, утвержденные 1 ноября 2021 года, должны были начать действовать с 1 сентября 2022 года, однако затем начало действия было отложено до 1 марта 2023 года. Они призваны сменить правила от 1998 года и актуализируются в рамках "регуляторной гильотины".

https://ria.ru/20230831/pkhg-1893467513.html

https://ria.ru/20230831/gaz-1893451575.html

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экономика, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии)