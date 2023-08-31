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Введение новых правил поставок газа на рынок России перенесли - РИА Новости, 31.08.2023
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22:27 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/pravila-1893519238.html
Введение новых правил поставок газа на рынок России перенесли
Введение новых правил поставок газа на рынок России перенесли - РИА Новости, 31.08.2023
Введение новых правил поставок газа на рынок России перенесли
Введение обновленных правил поставок газа на внутренний рынок РФ вновь перенесено — как минимум на 1 сентября 2024 года с 1 сентября 2023 года, следует из... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T22:27
2023-08-31T22:27
экономика
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Введение обновленных правил поставок газа на внутренний рынок РФ вновь перенесено — как минимум на 1 сентября 2024 года с 1 сентября 2023 года, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном портале правовой информации. "О внесении изменения в постановление правительства Российской Федерации от 1 ноября 2021 года № 1901 "Об утверждении правил поставки газа"... Слова "с 1 сентября 2023 года" заменить словами "с 1 сентября 2024 года", – говорится в документе. Ранее из проекта постановления правительства, опубликованного в июле, следовало, что введение новых правил может быть перенесено на март 2024 года. Причиной переноса в опубликованном Минэнерго проекте соответствующего постановления причиной называлось отсутствие норм по графикам перевода потребителей на альтернативные виды топлива, а также по графикам частичного или полного ограничения подачи газа потребителям в случае нарушения работы газотранспортной системы при аварии. Это не первый перенос сроков: правила, утвержденные 1 ноября 2021 года, должны были начать действовать с 1 сентября 2022 года, однако затем начало действия было отложено до 1 марта 2023 года. Они призваны сменить правила от 1998 года и актуализируются в рамках "регуляторной гильотины".
https://ria.ru/20230831/pkhg-1893467513.html
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экономика, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Введение новых правил поставок газа на рынок России перенесли

Введение обновленных правил поставок газа на внутренний рынок России перенесли

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкГазохранилище
Газохранилище - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Введение обновленных правил поставок газа на внутренний рынок РФ вновь перенесено — как минимум на 1 сентября 2024 года с 1 сентября 2023 года, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном портале правовой информации.
«
"О внесении изменения в постановление правительства Российской Федерации от 1 ноября 2021 года № 1901 "Об утверждении правил поставки газа"... Слова "с 1 сентября 2023 года" заменить словами "с 1 сентября 2024 года", – говорится в документе.
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Ранее из проекта постановления правительства, опубликованного в июле, следовало, что введение новых правил может быть перенесено на март 2024 года.
Причиной переноса в опубликованном Минэнерго проекте соответствующего постановления причиной называлось отсутствие норм по графикам перевода потребителей на альтернативные виды топлива, а также по графикам частичного или полного ограничения подачи газа потребителям в случае нарушения работы газотранспортной системы при аварии.
Это не первый перенос сроков: правила, утвержденные 1 ноября 2021 года, должны были начать действовать с 1 сентября 2022 года, однако затем начало действия было отложено до 1 марта 2023 года. Они призваны сменить правила от 1998 года и актуализируются в рамках "регуляторной гильотины".
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ЭкономикаРоссияМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
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