https://ria.ru/20230831/pozhar-1893509090.html

На шахте в Кузбассе возник пожар, всех горняков вывели на поверхность

На шахте в Кузбассе возник пожар, всех горняков вывели на поверхность - РИА Новости, 31.08.2023

На шахте в Кузбассе возник пожар, всех горняков вывели на поверхность

Пожар возник при демонтаже вентилятора шахтоучастка "Октябрьский" в кемеровском Полысаеве, все шахтеры выведены на поверхность, их жизни ничего не угрожает,... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T20:47

2023-08-31T20:47

2023-08-31T20:48

происшествия

кемеровская область

сергей цивилев

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БАРНАУЛ, 31 авг - РИА Новости. Пожар возник при демонтаже вентилятора шахтоучастка "Октябрьский" в кемеровском Полысаеве, все шахтеры выведены на поверхность, их жизни ничего не угрожает, сообщается в телеграм-канале губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева. "Все горняки, находившиеся под землей в момент пожара на шахтоучастке "Октябрьский", выведены на поверхность. Пожар, возникший вечером при демонтаже неиспользуемого вентилятора шахтоучастка "Октябрьский" в Полысаеве, ликвидирован", - говорится в сообщении. Отмечается, что пожарные совместно с горноспасателями проливают место возгорания. Задымленности в шахте нет. "Все шахтеры, а это 81 человек, выведены на поверхность. Их жизни ничего не угрожает. Обстоятельства ЧП предстоит выяснить компетентным органам", - отметил Цивилев.

https://ria.ru/20230511/nauka-1868082988.html

кемеровская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, кемеровская область, сергей цивилев