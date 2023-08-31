Рейтинг@Mail.ru
На шахте в Кузбассе возник пожар, всех горняков вывели на поверхность - РИА Новости, 31.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:47 31.08.2023 (обновлено: 20:48 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/pozhar-1893509090.html
На шахте в Кузбассе возник пожар, всех горняков вывели на поверхность
На шахте в Кузбассе возник пожар, всех горняков вывели на поверхность - РИА Новости, 31.08.2023
На шахте в Кузбассе возник пожар, всех горняков вывели на поверхность
Пожар возник при демонтаже вентилятора шахтоучастка "Октябрьский" в кемеровском Полысаеве, все шахтеры выведены на поверхность, их жизни ничего не угрожает,... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T20:47
2023-08-31T20:48
происшествия
кемеровская область
сергей цивилев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99086/42/990864278_0:163:3062:1885_1920x0_80_0_0_0153f828d5df7c03a381f10d2e21adbd.jpg
БАРНАУЛ, 31 авг - РИА Новости. Пожар возник при демонтаже вентилятора шахтоучастка "Октябрьский" в кемеровском Полысаеве, все шахтеры выведены на поверхность, их жизни ничего не угрожает, сообщается в телеграм-канале губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева. "Все горняки, находившиеся под землей в момент пожара на шахтоучастке "Октябрьский", выведены на поверхность. Пожар, возникший вечером при демонтаже неиспользуемого вентилятора шахтоучастка "Октябрьский" в Полысаеве, ликвидирован", - говорится в сообщении. Отмечается, что пожарные совместно с горноспасателями проливают место возгорания. Задымленности в шахте нет. &quot;Все шахтеры, а это 81 человек, выведены на поверхность. Их жизни ничего не угрожает. Обстоятельства ЧП предстоит выяснить компетентным органам&quot;, - отметил Цивилев.
https://ria.ru/20230511/nauka-1868082988.html
кемеровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99086/42/990864278_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_e6e8502e8fffe0143aade748ccc304ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, кемеровская область, сергей цивилев
Происшествия, Кемеровская область, Сергей Цивилев
На шахте в Кузбассе возник пожар, всех горняков вывели на поверхность

В Кузбассе загорелся шахтоучасток "Октябрьский", горняков вывели на поверхность

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкШахтеры
Шахтеры - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Шахтеры. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 31 авг - РИА Новости. Пожар возник при демонтаже вентилятора шахтоучастка "Октябрьский" в кемеровском Полысаеве, все шахтеры выведены на поверхность, их жизни ничего не угрожает, сообщается в телеграм-канале губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.
«
"Все горняки, находившиеся под землей в момент пожара на шахтоучастке "Октябрьский", выведены на поверхность. Пожар, возникший вечером при демонтаже неиспользуемого вентилятора шахтоучастка "Октябрьский" в Полысаеве, ликвидирован", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пожарные совместно с горноспасателями проливают место возгорания. Задымленности в шахте нет.
«

"Все шахтеры, а это 81 человек, выведены на поверхность. Их жизни ничего не угрожает. Обстоятельства ЧП предстоит выяснить компетентным органам", - отметил Цивилев.

Шахтер в забое шахты
Ученые нашли способ предупреждать пожары в угольных шахтах
11 мая, 03:00
 
ПроисшествияКемеровская областьСергей Цивилев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала