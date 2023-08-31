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На шахте в Кузбассе возник пожар, всех горняков вывели на поверхность
На шахте в Кузбассе возник пожар, всех горняков вывели на поверхность - РИА Новости, 31.08.2023
На шахте в Кузбассе возник пожар, всех горняков вывели на поверхность
Пожар возник при демонтаже вентилятора шахтоучастка "Октябрьский" в кемеровском Полысаеве, все шахтеры выведены на поверхность, их жизни ничего не угрожает,... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T20:47
2023-08-31T20:47
2023-08-31T20:48
происшествия
кемеровская область
сергей цивилев
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БАРНАУЛ, 31 авг - РИА Новости. Пожар возник при демонтаже вентилятора шахтоучастка "Октябрьский" в кемеровском Полысаеве, все шахтеры выведены на поверхность, их жизни ничего не угрожает, сообщается в телеграм-канале губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева. "Все горняки, находившиеся под землей в момент пожара на шахтоучастке "Октябрьский", выведены на поверхность. Пожар, возникший вечером при демонтаже неиспользуемого вентилятора шахтоучастка "Октябрьский" в Полысаеве, ликвидирован", - говорится в сообщении. Отмечается, что пожарные совместно с горноспасателями проливают место возгорания. Задымленности в шахте нет. "Все шахтеры, а это 81 человек, выведены на поверхность. Их жизни ничего не угрожает. Обстоятельства ЧП предстоит выяснить компетентным органам", - отметил Цивилев.
https://ria.ru/20230511/nauka-1868082988.html
кемеровская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кемеровская область, сергей цивилев
Происшествия, Кемеровская область, Сергей Цивилев
На шахте в Кузбассе возник пожар, всех горняков вывели на поверхность
В Кузбассе загорелся шахтоучасток "Октябрьский", горняков вывели на поверхность