https://ria.ru/20230831/pozhar-1893343524.html

Лесной пожар в Геленджике потушили

Лесной пожар в Геленджике потушили - РИА Новости, 31.08.2023

Лесной пожар в Геленджике потушили

Крупный лесной пожар в Геленджике полностью потушили, сообщил глава города Алексей Богодистов в телеграм-канале. РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T11:10

2023-08-31T11:10

2023-08-31T12:40

геленджик

природный пожар в геленджике

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893221719_0:240:3214:2048_1920x0_80_0_0_833ba5ee059a415c4b5e3d5434bd2da8.jpg

ГЕЛЕНДЖИК, 31 авг — РИА Новости. Крупный лесной пожар в Геленджике полностью потушили, сообщил глава города Алексей Богодистов в телеграм-канале."11:00 — полная ликвидация пожара", — говорится в публикации.Как отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, оценка ущерба только предстоит, но уже понятно, что лес восстанавливаться будет долго.Пожар начался во вторник в лесном массиве на окраине Геленджика. Изначально его площадь составила 1,5 гектара, но уже на следующий день огонь охватил 118 гектаров. В тушении задействовали три вертолета Ми-8 МЧС и два самолета-амфибии Бе-200. В зоне тушения круглосуточно находились 200 добровольцев из числа местных жителей.Борьбу с огнем осложнял порывистый ветер и пересеченный рельеф местности.Как отмечал Богодистов, этот лесной пожар стал самым крупным в городе с 2015 года.

https://ria.ru/20230830/pozhar-1893249450.html

геленджик

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

геленджик, природный пожар в геленджике, происшествия