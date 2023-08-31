https://ria.ru/20230831/pozhar-1893343524.html
Лесной пожар в Геленджике потушили
Лесной пожар в Геленджике потушили - РИА Новости, 31.08.2023
Лесной пожар в Геленджике потушили
Крупный лесной пожар в Геленджике полностью потушили, сообщил глава города Алексей Богодистов в телеграм-канале. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T11:10
2023-08-31T11:10
2023-08-31T12:40
геленджик
природный пожар в геленджике
происшествия
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ГЕЛЕНДЖИК, 31 авг — РИА Новости. Крупный лесной пожар в Геленджике полностью потушили, сообщил глава города Алексей Богодистов в телеграм-канале."11:00 — полная ликвидация пожара", — говорится в публикации.Как отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, оценка ущерба только предстоит, но уже понятно, что лес восстанавливаться будет долго.Пожар начался во вторник в лесном массиве на окраине Геленджика. Изначально его площадь составила 1,5 гектара, но уже на следующий день огонь охватил 118 гектаров. В тушении задействовали три вертолета Ми-8 МЧС и два самолета-амфибии Бе-200. В зоне тушения круглосуточно находились 200 добровольцев из числа местных жителей.Борьбу с огнем осложнял порывистый ветер и пересеченный рельеф местности.Как отмечал Богодистов, этот лесной пожар стал самым крупным в городе с 2015 года.
https://ria.ru/20230830/pozhar-1893249450.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
геленджик, природный пожар в геленджике, происшествия
Геленджик, Природный пожар в Геленджике, Происшествия
Лесной пожар в Геленджике потушили
Обширный лесной пожар в Геленджике полностью потушили к 11 часам 31 августа