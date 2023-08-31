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Лесной пожар в Геленджике потушили - РИА Новости, 31.08.2023
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11:10 31.08.2023 (обновлено: 12:40 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/pozhar-1893343524.html
Лесной пожар в Геленджике потушили
Лесной пожар в Геленджике потушили - РИА Новости, 31.08.2023
Лесной пожар в Геленджике потушили
Крупный лесной пожар в Геленджике полностью потушили, сообщил глава города Алексей Богодистов в телеграм-канале. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T11:10
2023-08-31T12:40
геленджик
природный пожар в геленджике
происшествия
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ГЕЛЕНДЖИК, 31 авг — РИА Новости. Крупный лесной пожар в Геленджике полностью потушили, сообщил глава города Алексей Богодистов в телеграм-канале.&quot;11:00 — полная ликвидация пожара&quot;, — говорится в публикации.Как отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, оценка ущерба только предстоит, но уже понятно, что лес восстанавливаться будет долго.Пожар начался во вторник в лесном массиве на окраине Геленджика. Изначально его площадь составила 1,5 гектара, но уже на следующий день огонь охватил 118 гектаров. В тушении задействовали три вертолета Ми-8 МЧС и два самолета-амфибии Бе-200. В зоне тушения круглосуточно находились 200 добровольцев из числа местных жителей.Борьбу с огнем осложнял порывистый ветер и пересеченный рельеф местности.Как отмечал Богодистов, этот лесной пожар стал самым крупным в городе с 2015 года.
https://ria.ru/20230830/pozhar-1893249450.html
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геленджик, природный пожар в геленджике, происшествия
Геленджик, Природный пожар в Геленджике, Происшествия
Лесной пожар в Геленджике потушили

Обширный лесной пожар в Геленджике полностью потушили к 11 часам 31 августа

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПожарные вертолеты в районе тушения лесного пожара в Геленджике
Пожарные вертолеты в районе тушения лесного пожара в Геленджике - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Пожарные вертолеты в районе тушения лесного пожара в Геленджике
Читать ria.ru в
ГЕЛЕНДЖИК, 31 авг — РИА Новости. Крупный лесной пожар в Геленджике полностью потушили, сообщил глава города Алексей Богодистов в телеграм-канале.
«

"11:00 — полная ликвидация пожара", — говорится в публикации.

Как отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, оценка ущерба только предстоит, но уже понятно, что лес восстанавливаться будет долго.
Пожар начался во вторник в лесном массиве на окраине Геленджика. Изначально его площадь составила 1,5 гектара, но уже на следующий день огонь охватил 118 гектаров. В тушении задействовали три вертолета Ми-8 МЧС и два самолета-амфибии Бе-200. В зоне тушения круглосуточно находились 200 добровольцев из числа местных жителей.
Борьбу с огнем осложнял порывистый ветер и пересеченный рельеф местности.
Как отмечал Богодистов, этот лесной пожар стал самым крупным в городе с 2015 года.
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ГеленджикПриродный пожар в ГеленджикеПроисшествия
 
 
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