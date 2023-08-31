https://ria.ru/20230831/poteri-1893392793.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 31.08.2023

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении

Украинские военные потеряли до 365 человек на Донецком направлении, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T14:10

2023-08-31T14:10

2023-08-31T14:18

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

авдеевка

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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Украинские военные потеряли до 365 человек на Донецком направлении, сообщили в четверг в Минобороны РФ.Там отметили, что на донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили шесть атак штурмовых групп противника в районах Богдановки, Андреевки, Майорска и Авдеевки ДНР."За сутки потери противника на данном направлении составили до 365 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты Bradley производства США, два бронетранспортера, 32 автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также гаубицы Д-20 и Д-30. В районе населенного пункта Веселое Донецкой народной республики уничтожен полевой склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ", - сказали в министерстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

авдеевка

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россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, авдеевка