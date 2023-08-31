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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 31.08.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении
Украинские военные потеряли до 365 человек на Донецком направлении, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T14:10
2023-08-31T14:10
2023-08-31T14:18
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
авдеевка
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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Украинские военные потеряли до 365 человек на Донецком направлении, сообщили в четверг в Минобороны РФ.Там отметили, что на донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили шесть атак штурмовых групп противника в районах Богдановки, Андреевки, Майорска и Авдеевки ДНР."За сутки потери противника на данном направлении составили до 365 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты Bradley производства США, два бронетранспортера, 32 автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также гаубицы Д-20 и Д-30. В районе населенного пункта Веселое Донецкой народной республики уничтожен полевой склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ", - сказали в министерстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, авдеевка
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Авдеевка
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении
Минобороны: ВСУ потеряли до 365 солдат на Донецком направлении