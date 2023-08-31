Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 31.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:10 31.08.2023 (обновлено: 14:18 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/poteri-1893392793.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 31.08.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении
Украинские военные потеряли до 365 человек на Донецком направлении, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T14:10
2023-08-31T14:18
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
авдеевка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869125185_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_ffa73dee545765bdc7d5c9e94933d725.jpg
МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Украинские военные потеряли до 365 человек на Донецком направлении, сообщили в четверг в Минобороны РФ.Там отметили, что на донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили шесть атак штурмовых групп противника в районах Богдановки, Андреевки, Майорска и Авдеевки ДНР."За сутки потери противника на данном направлении составили до 365 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты Bradley производства США, два бронетранспортера, 32 автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также гаубицы Д-20 и Д-30. В районе населенного пункта Веселое Донецкой народной республики уничтожен полевой склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ", - сказали в министерстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
авдеевка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869125185_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_a342028c6da86dffa59e5aab9590feea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, авдеевка
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Авдеевка
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении

Минобороны: ВСУ потеряли до 365 солдат на Донецком направлении

© AP Photo / LibkosВоенные медики оказывают первую помощь солдату
Военные медики оказывают первую помощь солдату - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© AP Photo / Libkos
Военные медики оказывают первую помощь солдату. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Украинские военные потеряли до 365 человек на Донецком направлении, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
Там отметили, что на донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили шесть атак штурмовых групп противника в районах Богдановки, Андреевки, Майорска и Авдеевки ДНР.
"За сутки потери противника на данном направлении составили до 365 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты Bradley производства США, два бронетранспортера, 32 автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также гаубицы Д-20 и Д-30. В районе населенного пункта Веселое Донецкой народной республики уничтожен полевой склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ", - сказали в министерстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаАвдеевка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала