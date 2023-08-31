В Калуге выписали пострадавшую в ДТП маму четырехлетней девочки
В Калуге выписали пострадавшую в ДТП на остановке маму четырехлетней девочки
© Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Лечебно-диагностический комплекс. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 31 авг – РИА Новости. Медики выписали пострадавшую в ДТП на остановке в Калуге маму четырехлетней девочки, сообщил губернатор Владислав Шапша.
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"Вчера из больницы выписали четырехлетнюю Русалину. А сегодня и ее маму. Обеим еще предстоит восстанавливаться после страшной аварии. Но теперь семья снова вместе, и это самое главное", - написал Шапша в своем телеграм-канале.
Он подчеркнул, что держит связь со всеми клиниками, где проходят лечение пострадавшие в ДТП. По его словам, врачи делают все необходимое для сохранения жизни и здоровья людей.
Министр здравоохранения Калужской области Константин Пахоменко уточнил, что после аварии на улице Кирова мама оказалась в областной больнице, а дочка - в детской областной.
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"Им предстоит еще долечивание в поликлинике по месту жительства и реабилитация", - сообщил Пахоменко.
Накануне Пахоменко сообщал, что после выписки Русалины в больницах остаются восемь человек, двое из них - подростки 16 и 17 лет.
ДТП произошло 24 августа на улице Кирова в Калуге. По предварительной информации, водитель Toyota не справился с управлением и вылетел на остановку. Пострадали 11 человек, включая троих несовершеннолетних. Некоторым людям оказали медпомощь на месте, от госпитализации они отказались. Ряд пациентов позже был переведен на лечение в Москву.
Возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, не имеющим или лишенным прав). Согласно медицинскому освидетельствованию, водитель был в состоянии наркотического опьянения. Он арестован на два месяца.