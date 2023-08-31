https://ria.ru/20230831/postradavshaya-1893434346.html

В Калуге выписали пострадавшую в ДТП маму четырехлетней девочки

В Калуге выписали пострадавшую в ДТП маму четырехлетней девочки - РИА Новости, 31.08.2023

В Калуге выписали пострадавшую в ДТП маму четырехлетней девочки

Медики выписали пострадавшую в ДТП на остановке в Калуге маму четырехлетней девочки, сообщил губернатор Владислав Шапша. РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T16:36

2023-08-31T16:36

2023-08-31T16:36

происшествия

калуга

владислав шапша

toyota corolla

киров

калужская область

здоровье - общество

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ЯРОСЛАВЛЬ, 31 авг – РИА Новости. Медики выписали пострадавшую в ДТП на остановке в Калуге маму четырехлетней девочки, сообщил губернатор Владислав Шапша. "Вчера из больницы выписали четырехлетнюю Русалину. А сегодня и ее маму. Обеим еще предстоит восстанавливаться после страшной аварии. Но теперь семья снова вместе, и это самое главное", - написал Шапша в своем телеграм-канале. Он подчеркнул, что держит связь со всеми клиниками, где проходят лечение пострадавшие в ДТП. По его словам, врачи делают все необходимое для сохранения жизни и здоровья людей. Министр здравоохранения Калужской области Константин Пахоменко уточнил, что после аварии на улице Кирова мама оказалась в областной больнице, а дочка - в детской областной. "Им предстоит еще долечивание в поликлинике по месту жительства и реабилитация", - сообщил Пахоменко. Накануне Пахоменко сообщал, что после выписки Русалины в больницах остаются восемь человек, двое из них - подростки 16 и 17 лет. ДТП произошло 24 августа на улице Кирова в Калуге. По предварительной информации, водитель Toyota не справился с управлением и вылетел на остановку. Пострадали 11 человек, включая троих несовершеннолетних. Некоторым людям оказали медпомощь на месте, от госпитализации они отказались. Ряд пациентов позже был переведен на лечение в Москву. Возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, не имеющим или лишенным прав). Согласно медицинскому освидетельствованию, водитель был в состоянии наркотического опьянения. Он арестован на два месяца.

https://ria.ru/20230821/mladenets-1891382055.html

https://ria.ru/20230715/deti-1884317853.html

https://ria.ru/20230816/abkhaziya-1890394543.html

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калужская область

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происшествия, калуга, владислав шапша, toyota corolla, киров, калужская область, здоровье - общество