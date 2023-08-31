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В Калуге выписали пострадавшую в ДТП маму четырехлетней девочки - РИА Новости, 31.08.2023
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16:36 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/postradavshaya-1893434346.html
В Калуге выписали пострадавшую в ДТП маму четырехлетней девочки
В Калуге выписали пострадавшую в ДТП маму четырехлетней девочки - РИА Новости, 31.08.2023
В Калуге выписали пострадавшую в ДТП маму четырехлетней девочки
Медики выписали пострадавшую в ДТП на остановке в Калуге маму четырехлетней девочки, сообщил губернатор Владислав Шапша. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T16:36
2023-08-31T16:36
происшествия
калуга
владислав шапша
toyota corolla
киров
калужская область
здоровье - общество
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ЯРОСЛАВЛЬ, 31 авг – РИА Новости. Медики выписали пострадавшую в ДТП на остановке в Калуге маму четырехлетней девочки, сообщил губернатор Владислав Шапша. "Вчера из больницы выписали четырехлетнюю Русалину. А сегодня и ее маму. Обеим еще предстоит восстанавливаться после страшной аварии. Но теперь семья снова вместе, и это самое главное", - написал Шапша в своем телеграм-канале. Он подчеркнул, что держит связь со всеми клиниками, где проходят лечение пострадавшие в ДТП. По его словам, врачи делают все необходимое для сохранения жизни и здоровья людей. Министр здравоохранения Калужской области Константин Пахоменко уточнил, что после аварии на улице Кирова мама оказалась в областной больнице, а дочка - в детской областной. "Им предстоит еще долечивание в поликлинике по месту жительства и реабилитация", - сообщил Пахоменко. Накануне Пахоменко сообщал, что после выписки Русалины в больницах остаются восемь человек, двое из них - подростки 16 и 17 лет. ДТП произошло 24 августа на улице Кирова в Калуге. По предварительной информации, водитель Toyota не справился с управлением и вылетел на остановку. Пострадали 11 человек, включая троих несовершеннолетних. Некоторым людям оказали медпомощь на месте, от госпитализации они отказались. Ряд пациентов позже был переведен на лечение в Москву. Возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, не имеющим или лишенным прав). Согласно медицинскому освидетельствованию, водитель был в состоянии наркотического опьянения. Он арестован на два месяца.
https://ria.ru/20230821/mladenets-1891382055.html
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происшествия, калуга, владислав шапша, toyota corolla, киров, калужская область, здоровье - общество
Происшествия, Калуга, Владислав Шапша, Toyota Corolla, Киров, Калужская область, Здоровье - Общество
В Калуге выписали пострадавшую в ДТП маму четырехлетней девочки

В Калуге выписали пострадавшую в ДТП на остановке маму четырехлетней девочки

© Пресс-служба мэра и правительства Москвы | Перейти в медиабанкЛечебно-диагностический комплекс
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ЯРОСЛАВЛЬ, 31 авг – РИА Новости. Медики выписали пострадавшую в ДТП на остановке в Калуге маму четырехлетней девочки, сообщил губернатор Владислав Шапша.
«
"Вчера из больницы выписали четырехлетнюю Русалину. А сегодня и ее маму. Обеим еще предстоит восстанавливаться после страшной аварии. Но теперь семья снова вместе, и это самое главное", - написал Шапша в своем телеграм-канале.
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Он подчеркнул, что держит связь со всеми клиниками, где проходят лечение пострадавшие в ДТП. По его словам, врачи делают все необходимое для сохранения жизни и здоровья людей.
Министр здравоохранения Калужской области Константин Пахоменко уточнил, что после аварии на улице Кирова мама оказалась в областной больнице, а дочка - в детской областной.
«
"Им предстоит еще долечивание в поликлинике по месту жительства и реабилитация", - сообщил Пахоменко.
Накануне Пахоменко сообщал, что после выписки Русалины в больницах остаются восемь человек, двое из них - подростки 16 и 17 лет.
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ДТП произошло 24 августа на улице Кирова в Калуге. По предварительной информации, водитель Toyota не справился с управлением и вылетел на остановку. Пострадали 11 человек, включая троих несовершеннолетних. Некоторым людям оказали медпомощь на месте, от госпитализации они отказались. Ряд пациентов позже был переведен на лечение в Москву.
Возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, не имеющим или лишенным прав). Согласно медицинскому освидетельствованию, водитель был в состоянии наркотического опьянения. Он арестован на два месяца.
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ПроисшествияКалугаВладислав ШапшаToyota CorollaКировКалужская областьЗдоровье - Общество
 
 
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