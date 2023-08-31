Вьетнамская компания пожертвовала деньги пострадавшим от ливней в Приморье
Вьетнамская компания передала 475 тысяч рублей пострадавшим от ливней в Приморье
Последствия сильного ливня во Владивостоке. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 31 авг - РИА Новости. Вьетнамская компания "ТиЭйч Рус Приморский" передала 475 тысяч рублей для оказания помощи пострадавшим от наводнения жителям Уссурийска и Октябрьского округа Приморского края, сообщили в пресс-службе правительства региона.
С начала августа в Приморье не раз проходили мощные ливни, вызывавшие наводнения. В середине месяца регион серьезно пострадал от тайфуна "Ханун" и полярного фронта, тогда подтопило тысячи домов, был введен региональный режим ЧС. Интенсивные ливни снова прошли 23 и 25 августа, вызвав подтопления. Губернатор края Олег Кожемяко заявил 25 августа о введении режима ЧС федерального характера. Южный циклон накрыл Приморье во вторник, осадки продолжились ночью и утром в среду, смещаясь на восток. Обильные дожди снова привели к наводнению.
"Приморский край, в котором мы живем и работаем, оказался в тяжелой ситуации - пострадал от наводнения. Поэтому компания "ТиЭйч Рус Приморский" решила передать 475 тысяч рублей в качестве поддержки жителям пострадавших районов Уссурийска и Октябрьского муниципального округа. Мы надеемся, что наше скромное пожертвование поможет жителям Приморья как можно быстрее вернуться к нормальной жизни", - приводится в сообщении пресс-службы краевых властей заявление генерального консула Вьетнама во Владивостоке Нгуен Данг Хиена, участвовавшего в передаче.
По информации из сообщения пресс-службы, пожертвование вьетнамской компании приняли представители отделения организации "Российский красный крест". На полученные деньги планируется купить раскладушки.
Генконсульство Вьетнама уже участвовало в передачи помощи жителям пострадавших от наводнения районов Приморья. В агентстве международного сотрудничества региона 23 августа рассказали, что от консульства, Общества вьетнамцев Приморского края и Общества дружбы с Вьетнамом поступило более 200 ящиков продуктов питания.