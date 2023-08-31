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Польша закрыла консульское агентство в Смоленске - РИА Новости, 31.08.2023
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13:09 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/polsha-1893370826.html
Польша закрыла консульское агентство в Смоленске
Польша закрыла консульское агентство в Смоленске - РИА Новости, 31.08.2023
Польша закрыла консульское агентство в Смоленске
Польша закрыла свое консульское агентство в российском Смоленске, говорится в сообщении МИД республики. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T13:09
2023-08-31T13:09
смоленск
россия
польша
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ВАРШАВА, 31 авг - РИА Новости. Польша закрыла свое консульское агентство в российском Смоленске, говорится в сообщении МИД республики. Ранее сообщалось, что правительство РФ приняло решение о закрытии консульского агентства Польши в Смоленске. "Тридцать первого августа состоялась церемония закрытия консульского учреждения в Смоленске", - говорится в сообщении. Учреждение действовало с 10 апреля 2012 года. Ранее сообщалось, что правительство РФ приняло решение о закрытии консульского агентства Польши в Смоленске. В МИД России ранее отмечали, что Варшава придерживается враждебной политики в отношении России, поощряет преступный неонацистский киевский режим и накачивает его вооружением, продолжает кампанию по полной ликвидации в стране советского военно-мемориального наследия. В таких условиях, "дальнейшее функционирование дополнительного польского консульского учреждения в Смоленске представляется избыточным", подчеркивали в российском внешнеполитическом ведомстве. Кроме того, в МИД РФ заявляли, что "ни один враждебный шаг польских властей, направленный против Российской Федерации, не останется без ответа".
https://ria.ru/20230607/polsha-1876738325.html
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смоленск, россия, польша
Смоленск, Россия, Польша
Польша закрыла консульское агентство в Смоленске

МИД Польши сообщил о закрытии консульского агентства в Смоленске

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги Польши и ЕС
Флаги Польши и ЕС - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Флаги Польши и ЕС. Архивное фото
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ВАРШАВА, 31 авг - РИА Новости. Польша закрыла свое консульское агентство в российском Смоленске, говорится в сообщении МИД республики.
Ранее сообщалось, что правительство РФ приняло решение о закрытии консульского агентства Польши в Смоленске.
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"Тридцать первого августа состоялась церемония закрытия консульского учреждения в Смоленске", - говорится в сообщении.
Учреждение действовало с 10 апреля 2012 года.
Ранее сообщалось, что правительство РФ приняло решение о закрытии консульского агентства Польши в Смоленске.
В МИД России ранее отмечали, что Варшава придерживается враждебной политики в отношении России, поощряет преступный неонацистский киевский режим и накачивает его вооружением, продолжает кампанию по полной ликвидации в стране советского военно-мемориального наследия. В таких условиях, "дальнейшее функционирование дополнительного польского консульского учреждения в Смоленске представляется избыточным", подчеркивали в российском внешнеполитическом ведомстве. Кроме того, в МИД РФ заявляли, что "ни один враждебный шаг польских властей, направленный против Российской Федерации, не останется без ответа".
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