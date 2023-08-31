https://ria.ru/20230831/polsha-1893370826.html
Польша закрыла консульское агентство в Смоленске
Польша закрыла консульское агентство в Смоленске - РИА Новости, 31.08.2023
Польша закрыла консульское агентство в Смоленске
Польша закрыла свое консульское агентство в российском Смоленске, говорится в сообщении МИД республики. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T13:09
2023-08-31T13:09
2023-08-31T13:09
смоленск
россия
польша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782576472_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c4aa879c75b2381aa932ca9e5000752d.jpg
ВАРШАВА, 31 авг - РИА Новости. Польша закрыла свое консульское агентство в российском Смоленске, говорится в сообщении МИД республики. Ранее сообщалось, что правительство РФ приняло решение о закрытии консульского агентства Польши в Смоленске. "Тридцать первого августа состоялась церемония закрытия консульского учреждения в Смоленске", - говорится в сообщении. Учреждение действовало с 10 апреля 2012 года. Ранее сообщалось, что правительство РФ приняло решение о закрытии консульского агентства Польши в Смоленске. В МИД России ранее отмечали, что Варшава придерживается враждебной политики в отношении России, поощряет преступный неонацистский киевский режим и накачивает его вооружением, продолжает кампанию по полной ликвидации в стране советского военно-мемориального наследия. В таких условиях, "дальнейшее функционирование дополнительного польского консульского учреждения в Смоленске представляется избыточным", подчеркивали в российском внешнеполитическом ведомстве. Кроме того, в МИД РФ заявляли, что "ни один враждебный шаг польских властей, направленный против Российской Федерации, не останется без ответа".
https://ria.ru/20230607/polsha-1876738325.html
https://ria.ru/20230811/medvedev-1889651017.html
смоленск
россия
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782576472_43:0:2774:2048_1920x0_80_0_0_85b48fc1479be4cd17b95841a07c1d6a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
смоленск, россия, польша
Польша закрыла консульское агентство в Смоленске
МИД Польши сообщил о закрытии консульского агентства в Смоленске