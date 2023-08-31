https://ria.ru/20230831/pokhischenie-1893492869.html
В Калининграде задержали гражданина Узбекистана за похищение подростка
В Калининграде задержали гражданина Узбекистана за похищение подростка - РИА Новости, 31.08.2023
В Калининграде задержали гражданина Узбекистана за похищение подростка
Гражданин Узбекистана задержан в Калининградской области по подозрению в похищении несовершеннолетней девушки, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T19:10
2023-08-31T19:10
2023-08-31T19:10
происшествия
узбекистан
следственный комитет россии (ск рф)
калининградская область
здоровье - общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1b/1761005525_0:176:3046:1889_1920x0_80_0_0_3616afa5697e8dd80982e9d26d2a3a80.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 авг – РИА Новости. Гражданин Узбекистана задержан в Калининградской области по подозрению в похищении несовершеннолетней девушки, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону. "Гурьевским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления возбуждено уголовное дело в отношении 22-летнего гражданина Республики Узбекистан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п. "в, г, д" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение заведомо несовершеннолетней с применением оружия и насилия, опасного для жизни или здоровья)", - говорится в сообщении. Как установило следствие, вечером 29 августа в Комсомольске Калининградской области 22-летний мужчина, угрожая ножом девушке-подростку, затащил ее к себе домой. Продержав 16-летнюю потерпевшую несколько часов в своей комнате, он усадил ее в автомобиль и повез в аэропорт. По данным СК, мужчина планировал увезти девушку в одну из республик Средней Азии. "Потерпевшей удалось войти в доверие похитителя и отпроситься в дамскую комнату, где она попросила незнакомую женщину позвонить своей маме и сообщить о произошедшем, которая незамедлительно обратилась в полицию и сообщила о местонахождении похищенной дочери", - говорится в сообщении. Мужчину задержали в зале ожидания, девушку доставили в больницу. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения в виду заключения под стражу.
https://ria.ru/20230727/pokhischenie-1886719751.html
https://ria.ru/20230831/zhenschina-1893420815.html
узбекистан
калининградская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1b/1761005525_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d604f57b690d4fc63d2b2daf8454542d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, узбекистан, следственный комитет россии (ск рф), калининградская область, здоровье - общество, россия
Происшествия, Узбекистан, Следственный комитет России (СК РФ), Калининградская область, Здоровье - Общество, Россия
В Калининграде задержали гражданина Узбекистана за похищение подростка
В Калининграде задержали гражданина Узбекистана за похищение девушки-подростка