https://ria.ru/20230831/pokhischenie-1893492869.html

В Калининграде задержали гражданина Узбекистана за похищение подростка

В Калининграде задержали гражданина Узбекистана за похищение подростка - РИА Новости, 31.08.2023

В Калининграде задержали гражданина Узбекистана за похищение подростка

Гражданин Узбекистана задержан в Калининградской области по подозрению в похищении несовершеннолетней девушки, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону. РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T19:10

2023-08-31T19:10

2023-08-31T19:10

происшествия

узбекистан

следственный комитет россии (ск рф)

калининградская область

здоровье - общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1b/1761005525_0:176:3046:1889_1920x0_80_0_0_3616afa5697e8dd80982e9d26d2a3a80.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 авг – РИА Новости. Гражданин Узбекистана задержан в Калининградской области по подозрению в похищении несовершеннолетней девушки, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону. "Гурьевским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления возбуждено уголовное дело в отношении 22-летнего гражданина Республики Узбекистан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п. "в, г, д" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение заведомо несовершеннолетней с применением оружия и насилия, опасного для жизни или здоровья)", - говорится в сообщении. Как установило следствие, вечером 29 августа в Комсомольске Калининградской области 22-летний мужчина, угрожая ножом девушке-подростку, затащил ее к себе домой. Продержав 16-летнюю потерпевшую несколько часов в своей комнате, он усадил ее в автомобиль и повез в аэропорт. По данным СК, мужчина планировал увезти девушку в одну из республик Средней Азии. "Потерпевшей удалось войти в доверие похитителя и отпроситься в дамскую комнату, где она попросила незнакомую женщину позвонить своей маме и сообщить о произошедшем, которая незамедлительно обратилась в полицию и сообщила о местонахождении похищенной дочери", - говорится в сообщении. Мужчину задержали в зале ожидания, девушку доставили в больницу. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения в виду заключения под стражу.

https://ria.ru/20230727/pokhischenie-1886719751.html

https://ria.ru/20230831/zhenschina-1893420815.html

узбекистан

калининградская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, узбекистан, следственный комитет россии (ск рф), калининградская область, здоровье - общество, россия