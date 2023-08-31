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Мария Погребняк рассказала об отношении к русским в Италии - РИА Новости, 31.08.2023
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Шоубиз
 
17:33 31.08.2023 (обновлено: 17:38 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/pogrebnyak-1893450478.html
Мария Погребняк рассказала об отношении к русским в Италии
Мария Погребняк рассказала об отношении к русским в Италии - РИА Новости, 31.08.2023
Мария Погребняк рассказала об отношении к русским в Италии
Блогерша и дизайнер Мария Погребняк рассказала в своем Telegram-канале, как в Италии, где она недавно провела отпуск, относятся к русским. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T17:33
2023-08-31T17:38
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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Блогерша и дизайнер Мария Погребняк рассказала в своем Telegram-канале, как в Италии, где она недавно провела отпуск, относятся к русским. "Нас в Италии любят, очень ценят решительность российского президента. Каждый таксист, выяснив, что я россиянка, начинал мне с завистью петь хвалебные оды в адрес нашего главы государства", – поделилась знаменитость. Погребняк также сообщила, что ее отпуск в Италии удался благодаря солнцу, морю и окружающей позитивной атмосфере. "Итальянцы заряжают позитивом, умением жить в моменте и наслаждаться тем, что имеешь. Вкусная еда, разговоры, повсюду влюбленные парочки, в ресторанах семейные посиделки", – рассказала она. Экс-супруга футболиста Павла Погребняка добавила, что эта поездка зарядила ее вдохновением и желанием создавать что-то новое.
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новости шоу-бизнеса, италия, знаменитости, россия
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Италия, Знаменитости, Россия
Мария Погребняк рассказала об отношении к русским в Италии

Блогерша Мария Погребняк заявила, что русских в Италии любят

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкСупруга футболиста Павла Погребняка Мария Погребняк на поле где проходит турнир по гольфу радио "Monte Carlo" в загородном клубе Agalarov Golf & Country Club. Мероприятие предваряет открытие юбилейного XXV Петербургского международного экономического форума и входит в официальную спортивно-зрелищную программу ПМЭФ.
Супруга футболиста Павла Погребняка Мария Погребняк на поле где проходит турнир по гольфу радио Monte Carlo в загородном клубе Agalarov Golf & Country Club. Мероприятие предваряет открытие юбилейного XXV Петербургского международного экономического форума и входит в официальную спортивно-зрелищную программу ПМЭФ. - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Блогерша и дизайнер Мария Погребняк рассказала в своем Telegram-канале, как в Италии, где она недавно провела отпуск, относятся к русским.
«
"Нас в Италии любят, очень ценят решительность российского президента. Каждый таксист, выяснив, что я россиянка, начинал мне с завистью петь хвалебные оды в адрес нашего главы государства", – поделилась знаменитость.
Погребняк также сообщила, что ее отпуск в Италии удался благодаря солнцу, морю и окружающей позитивной атмосфере.
«
"Итальянцы заряжают позитивом, умением жить в моменте и наслаждаться тем, что имеешь. Вкусная еда, разговоры, повсюду влюбленные парочки, в ресторанах семейные посиделки", – рассказала она.
Экс-супруга футболиста Павла Погребняка добавила, что эта поездка зарядила ее вдохновением и желанием создавать что-то новое.
Мария Погребняк - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
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18 июля, 11:24
 
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