https://ria.ru/20230831/pogrebnyak-1893450478.html

Мария Погребняк рассказала об отношении к русским в Италии

Мария Погребняк рассказала об отношении к русским в Италии - РИА Новости, 31.08.2023

Мария Погребняк рассказала об отношении к русским в Италии

Блогерша и дизайнер Мария Погребняк рассказала в своем Telegram-канале, как в Италии, где она недавно провела отпуск, относятся к русским. РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T17:33

2023-08-31T17:33

2023-08-31T17:38

шоубиз

новости шоу-бизнеса

италия

знаменитости

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893452603_0:0:2772:1559_1920x0_80_0_0_b797c710d88deb98a15e532ea5f6549b.jpg

МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Блогерша и дизайнер Мария Погребняк рассказала в своем Telegram-канале, как в Италии, где она недавно провела отпуск, относятся к русским. "Нас в Италии любят, очень ценят решительность российского президента. Каждый таксист, выяснив, что я россиянка, начинал мне с завистью петь хвалебные оды в адрес нашего главы государства", – поделилась знаменитость. Погребняк также сообщила, что ее отпуск в Италии удался благодаря солнцу, морю и окружающей позитивной атмосфере. "Итальянцы заряжают позитивом, умением жить в моменте и наслаждаться тем, что имеешь. Вкусная еда, разговоры, повсюду влюбленные парочки, в ресторанах семейные посиделки", – рассказала она. Экс-супруга футболиста Павла Погребняка добавила, что эта поездка зарядила ее вдохновением и желанием создавать что-то новое.

https://ria.ru/20230718/pogrebnyak-1884806972.html

италия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Галина Соколова

Галина Соколова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, италия, знаменитости, россия