Мария Погребняк рассказала об отношении к русским в Италии
Блогерша Мария Погребняк заявила, что русских в Италии любят
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкСупруга футболиста Павла Погребняка Мария Погребняк на поле где проходит турнир по гольфу радио "Monte Carlo" в загородном клубе Agalarov Golf & Country Club. Мероприятие предваряет открытие юбилейного XXV Петербургского международного экономического форума и входит в официальную спортивно-зрелищную программу ПМЭФ.
МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Блогерша и дизайнер Мария Погребняк рассказала в своем Telegram-канале, как в Италии, где она недавно провела отпуск, относятся к русским.
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"Нас в Италии любят, очень ценят решительность российского президента. Каждый таксист, выяснив, что я россиянка, начинал мне с завистью петь хвалебные оды в адрес нашего главы государства", – поделилась знаменитость.
Погребняк также сообщила, что ее отпуск в Италии удался благодаря солнцу, морю и окружающей позитивной атмосфере.
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"Итальянцы заряжают позитивом, умением жить в моменте и наслаждаться тем, что имеешь. Вкусная еда, разговоры, повсюду влюбленные парочки, в ресторанах семейные посиделки", – рассказала она.
Экс-супруга футболиста Павла Погребняка добавила, что эта поездка зарядила ее вдохновением и желанием создавать что-то новое.