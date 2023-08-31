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Москвичам рассказали о погоде 1 сентября - РИА Новости, 31.08.2023
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15:54 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/pogoda-1893422649.html
Москвичам рассказали о погоде 1 сентября
Москвичам рассказали о погоде 1 сентября - РИА Новости, 31.08.2023
Москвичам рассказали о погоде 1 сентября
Температура воздуха в Москве в День знаний может подняться до плюс 26 градусов, погода ожидается относительно облачной, но сухой, сообщил в своем... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T15:54
2023-08-31T15:54
общество
москва
россия
михаил леус
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Температура воздуха в Москве в День знаний может подняться до плюс 26 градусов, погода ожидается относительно облачной, но сухой, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик отметил, что в большинстве регионов европейской части России в первый день календарной осени погода "продолжит теплые летние тенденции". "В Москве 1 сентября уходящий антициклон сохранит погоду относительно облачной, но сухой и аномально теплой, днем воздух прогреется до плюс 24-26 градусов, что на четыре-пять градусов выше положенных по климату значений", - написал Леус.
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общество, москва, россия, михаил леус
Общество, Москва, Россия, Михаил Леус
Москвичам рассказали о погоде 1 сентября

Температура в Москве 1 сентября может подняться до 26 градусов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Москва. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Температура воздуха в Москве в День знаний может подняться до плюс 26 градусов, погода ожидается относительно облачной, но сухой, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Синоптик отметил, что в большинстве регионов европейской части России в первый день календарной осени погода "продолжит теплые летние тенденции".
Москве 1 сентября уходящий антициклон сохранит погоду относительно облачной, но сухой и аномально теплой, днем воздух прогреется до плюс 24-26 градусов, что на четыре-пять градусов выше положенных по климату значений", - написал Леус.
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ОбществоМоскваРоссияМихаил Леус
 
 
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