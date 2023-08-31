https://ria.ru/20230831/pogoda-1893422649.html
Москвичам рассказали о погоде 1 сентября
Москвичам рассказали о погоде 1 сентября - РИА Новости, 31.08.2023
Москвичам рассказали о погоде 1 сентября
Температура воздуха в Москве в День знаний может подняться до плюс 26 градусов, погода ожидается относительно облачной, но сухой, сообщил в своем... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T15:54
2023-08-31T15:54
2023-08-31T15:54
общество
москва
россия
михаил леус
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Температура воздуха в Москве в День знаний может подняться до плюс 26 градусов, погода ожидается относительно облачной, но сухой, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик отметил, что в большинстве регионов европейской части России в первый день календарной осени погода "продолжит теплые летние тенденции". "В Москве 1 сентября уходящий антициклон сохранит погоду относительно облачной, но сухой и аномально теплой, днем воздух прогреется до плюс 24-26 градусов, что на четыре-пять градусов выше положенных по климату значений", - написал Леус.
https://ria.ru/20230827/moskva-1892526965.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, россия, михаил леус
Общество, Москва, Россия, Михаил Леус
Москвичам рассказали о погоде 1 сентября
Температура в Москве 1 сентября может подняться до 26 градусов