https://ria.ru/20230831/pogoda-1893422649.html

Москвичам рассказали о погоде 1 сентября

Москвичам рассказали о погоде 1 сентября - РИА Новости, 31.08.2023

Москвичам рассказали о погоде 1 сентября

Температура воздуха в Москве в День знаний может подняться до плюс 26 градусов, погода ожидается относительно облачной, но сухой, сообщил в своем... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T15:54

2023-08-31T15:54

2023-08-31T15:54

общество

москва

россия

михаил леус

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Температура воздуха в Москве в День знаний может подняться до плюс 26 градусов, погода ожидается относительно облачной, но сухой, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик отметил, что в большинстве регионов европейской части России в первый день календарной осени погода "продолжит теплые летние тенденции". "В Москве 1 сентября уходящий антициклон сохранит погоду относительно облачной, но сухой и аномально теплой, днем воздух прогреется до плюс 24-26 градусов, что на четыре-пять градусов выше положенных по климату значений", - написал Леус.

https://ria.ru/20230827/moskva-1892526965.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, россия, михаил леус