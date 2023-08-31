https://ria.ru/20230831/pogoda-1893307909.html

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 31.08.2023

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Переменная облачность, без осадков и до плюс 26 ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T08:25

2023-08-31T08:25

2023-08-31T08:25

москва

михаил леус

погода

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 26 ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать западная периферия антициклона. В Москве и окрестностях переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в Москве плюс 24 - плюс 26 градусов, по области плюс 22 - плюс 27", - рассказал Леус. По словам синоптика, ветер ожидается юго-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 747 миллиметров ртутного столба, что соответствует норме.

https://ria.ru/20230827/moskva-1892526965.html

москва

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, михаил леус, погода