https://ria.ru/20230831/pogoda-1893307909.html
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 31.08.2023
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Переменная облачность, без осадков и до плюс 26 ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T08:25
2023-08-31T08:25
2023-08-31T08:25
москва
михаил леус
погода
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 26 ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать западная периферия антициклона. В Москве и окрестностях переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в Москве плюс 24 - плюс 26 градусов, по области плюс 22 - плюс 27", - рассказал Леус. По словам синоптика, ветер ожидается юго-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 747 миллиметров ртутного столба, что соответствует норме.
https://ria.ru/20230827/moskva-1892526965.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, михаил леус, погода
Москва, Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде в четверг
В Москве в четверг ожидают переменную облачность и до 26 градусов тепла