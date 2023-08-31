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Свыше шести тысяч кубометров мусора убрали в лесах Подмосковья в августе - РИА Новости, 31.08.2023
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Новости Подмосковья
 
13:58 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/podmoskove-1893388899.html
Свыше шести тысяч кубометров мусора убрали в лесах Подмосковья в августе
Свыше шести тысяч кубометров мусора убрали в лесах Подмосковья в августе - РИА Новости, 31.08.2023
Свыше шести тысяч кубометров мусора убрали в лесах Подмосковья в августе
В лесах Московской области убрали свыше шести тысяч кубометров мусора за вторую и третью декаду августа, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T13:58
2023-08-31T13:58
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
шатура
георгий филимонов
электросталь
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. В лесах Московской области убрали свыше шести тысяч кубометров мусора за вторую и третью декаду августа, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства региона. "Август прошел с хорошим результатом уборки мусора в лесах - за вторую и третью его декаду силами муниципальных образований вывезено 6218,5 кубометра отходов. Всего с десятого апреля уже ликвидировали 614 навалов общим объемом 15840 кубометра", - сказал курирующий Комлесхоз зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов. Он добавил, что среди муниципалитетов, которые еще в начале месяца были в отстающих, наметилась позитивная динамика, а некоторые существенно продвинулись в очистке лесных территорий от мусора. Это городские округа Богородский, Волоколамский, Домодедово, Шатура и Электросталь. Ухудшили показатели относительно остальных лишь в Наро-Фоминске. По информации пресс-службы, с 2022 года полномочиями по уборке несанкционированных навалов мусора в лесах наделены городские округа. Контракты на выполнение работ по сбору отходов в лесу, их транспортировке, обработке и утилизации заключены в 40 муниципалитетах.
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московская область (подмосковье)
шатура
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московская область (подмосковье), шатура, георгий филимонов, электросталь
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Шатура, Георгий Филимонов, Электросталь

Свыше шести тысяч кубометров мусора убрали в лесах Подмосковья в августе

© РИА Новости / Алексей Бушкин | Перейти в медиабанкБерезовая роща
Березовая роща - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Алексей Бушкин
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Березовая роща
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. В лесах Московской области убрали свыше шести тысяч кубометров мусора за вторую и третью декаду августа, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства региона.
"Август прошел с хорошим результатом уборки мусора в лесах - за вторую и третью его декаду силами муниципальных образований вывезено 6218,5 кубометра отходов. Всего с десятого апреля уже ликвидировали 614 навалов общим объемом 15840 кубометра", - сказал курирующий Комлесхоз зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.
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Он добавил, что среди муниципалитетов, которые еще в начале месяца были в отстающих, наметилась позитивная динамика, а некоторые существенно продвинулись в очистке лесных территорий от мусора. Это городские округа Богородский, Волоколамский, Домодедово, Шатура и Электросталь. Ухудшили показатели относительно остальных лишь в Наро-Фоминске.
По информации пресс-службы, с 2022 года полномочиями по уборке несанкционированных навалов мусора в лесах наделены городские округа. Контракты на выполнение работ по сбору отходов в лесу, их транспортировке, обработке и утилизации заключены в 40 муниципалитетах.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ШатураГеоргий ФилимоновЭлектросталь
 
 
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