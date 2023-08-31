https://ria.ru/20230831/podmoskove-1893388899.html

Свыше шести тысяч кубометров мусора убрали в лесах Подмосковья в августе

Свыше шести тысяч кубометров мусора убрали в лесах Подмосковья в августе - РИА Новости, 31.08.2023

Свыше шести тысяч кубометров мусора убрали в лесах Подмосковья в августе

В лесах Московской области убрали свыше шести тысяч кубометров мусора за вторую и третью декаду августа, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T13:58

2023-08-31T13:58

2023-08-31T13:58

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

шатура

георгий филимонов

электросталь

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. В лесах Московской области убрали свыше шести тысяч кубометров мусора за вторую и третью декаду августа, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства региона. "Август прошел с хорошим результатом уборки мусора в лесах - за вторую и третью его декаду силами муниципальных образований вывезено 6218,5 кубометра отходов. Всего с десятого апреля уже ликвидировали 614 навалов общим объемом 15840 кубометра", - сказал курирующий Комлесхоз зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов. Он добавил, что среди муниципалитетов, которые еще в начале месяца были в отстающих, наметилась позитивная динамика, а некоторые существенно продвинулись в очистке лесных территорий от мусора. Это городские округа Богородский, Волоколамский, Домодедово, Шатура и Электросталь. Ухудшили показатели относительно остальных лишь в Наро-Фоминске. По информации пресс-службы, с 2022 года полномочиями по уборке несанкционированных навалов мусора в лесах наделены городские округа. Контракты на выполнение работ по сбору отходов в лесу, их транспортировке, обработке и утилизации заключены в 40 муниципалитетах.

https://ria.ru/20230829/blagoustroystvo-1892994174.html

московская область (подмосковье)

шатура

электросталь

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), шатура, георгий филимонов, электросталь