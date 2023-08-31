https://ria.ru/20230831/podmoskove-1893387533.html

Почти 30 медиков Подмосковья получили сертификаты на соципотеку

Почти 30 медиков Подмосковья получили сертификаты на соципотеку - РИА Новости, 31.08.2023

Почти 30 медиков Подмосковья получили сертификаты на соципотеку

Около 30 медицинских специалистов из Подмосковья получили свидетельства на социальную ипотеку, сообщает пресс-служба Минздрава региона. РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T13:53

2023-08-31T13:53

2023-08-31T13:53

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Около 30 медицинских специалистов из Подмосковья получили свидетельства на социальную ипотеку, сообщает пресс-служба Минздрава региона. В четверг в Доме правительства Московской области прошло вручение свидетельств по программе "Социальная ипотека". Сертификаты получили 27 медицинских работников. Как отметила первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова, важно не только оснащать больницы современным оборудованием и менять облик медицинских учреждений, но и привлекать новые кадры. С начала текущего года свидетельства на социальную ипотеку получил 161 медицинский работник. "Для привлечения новых специалистов и поддержки тех, кто уже работает, в Подмосковье предусмотрено беспрецедентное количество мер социальной поддержки, в том числе "Социальная ипотека". Сегодня еще 27 специалистов получили сертификаты по программе "Социальная ипотека", - сказала Стригункова. По информации пресс-службы, в Московской области предусмотрен также ряд других программ для медиков, в числе которых компенсация аренды жилья, предоставление бесплатных земельных участков, программы "Приведи друга", "Земский доктор" и другие. Программа "Социальная ипотека" организована с 2016 года по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева. С начала ее реализации свыше 2,5 тысячи специалистов смогли улучшить свои жилищные условия. Министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова уточнила, что в текущем году вручается 296 свидетельств по программе соципотеки. Из них 161 - врачам, фельдшерам и медсестрам, 73 — учителям, воспитателям и молодым учителям, 57 свидетельств получают молодые ученые, уникальные специалисты ОПК и пять тренеров. "По программе участники получают от региона 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение десяти лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга — сами получатели платят только проценты по кредиту", — добавила Федотова. Свидетельства на соципотеку вручили медицинским специалистам из больниц Химок, Видного, Воскресенска, Дубны и других муниципалитетов. Полный список специальностей, которые могут претендовать на получение социальной ипотеки, и условия ее получения можно прочитать на сайте министерства жилищной политики Подмосковья.

https://ria.ru/20230830/podmoskove-1893141413.html

https://realty.ria.ru/20230829/sporttsentry-1892900297.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), химки, видное, светлана стригункова , инна федотова, андрей воробьев