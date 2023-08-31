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Лавров и глава МИД Турции обсудили повестку будущей встречи президентов - РИА Новости, 31.08.2023
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16:43 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/peregovory-1893435728.html
Лавров и глава МИД Турции обсудили повестку будущей встречи президентов
Лавров и глава МИД Турции обсудили повестку будущей встречи президентов - РИА Новости, 31.08.2023
Лавров и глава МИД Турции обсудили повестку будущей встречи президентов
Министры иностранных дел РФ и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан на переговорах в Москве обсуждают повестку будущей встречи президентов Владимира Путина и... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T16:43
2023-08-31T16:43
турция
сергей лавров
хакан фидан
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
москва
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Министры иностранных дел РФ и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан на переговорах в Москве обсуждают повестку будущей встречи президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. "Учитывая, что президенты готовятся к своей очередной встрече, я считаю, сегодня мы можем подробно посмотреть на те вопросы, которые вынесены на их встречу", - сказал Лавров на переговорах с Фиданом. По его словам, между РФ и Турцией налажен насыщенный диалог как по двусторонней, так и региональной и международной повестке дня, и встреча министров в Москве позволит подготовить "добротные рекомендации на рассмотрение наших лидеров".
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турция, сергей лавров, хакан фидан, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, москва
Турция, Сергей Лавров, Хакан Фидан, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Москва
Лавров и глава МИД Турции обсудили повестку будущей встречи президентов

В Москве Лавров и Фидан обсудили повестку будущей встречи Путина и Эрдогана

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСергей Лавров и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время встречи в Москве
Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время встречи в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Министры иностранных дел РФ и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан на переговорах в Москве обсуждают повестку будущей встречи президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.
"Учитывая, что президенты готовятся к своей очередной встрече, я считаю, сегодня мы можем подробно посмотреть на те вопросы, которые вынесены на их встречу", - сказал Лавров на переговорах с Фиданом.
По его словам, между РФ и Турцией налажен насыщенный диалог как по двусторонней, так и региональной и международной повестке дня, и встреча министров в Москве позволит подготовить "добротные рекомендации на рассмотрение наших лидеров".
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ТурцияСергей ЛавровХакан ФиданВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганМосква
 
 
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