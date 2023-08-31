https://ria.ru/20230831/peregovory-1893435728.html

Лавров и глава МИД Турции обсудили повестку будущей встречи президентов

Лавров и глава МИД Турции обсудили повестку будущей встречи президентов - РИА Новости, 31.08.2023

Лавров и глава МИД Турции обсудили повестку будущей встречи президентов

Министры иностранных дел РФ и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан на переговорах в Москве обсуждают повестку будущей встречи президентов Владимира Путина и... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T16:43

2023-08-31T16:43

2023-08-31T16:43

турция

сергей лавров

хакан фидан

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893429288_0:0:2933:1651_1920x0_80_0_0_5bdab7734cd24101e3e33122828b6437.jpg

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Министры иностранных дел РФ и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан на переговорах в Москве обсуждают повестку будущей встречи президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. "Учитывая, что президенты готовятся к своей очередной встрече, я считаю, сегодня мы можем подробно посмотреть на те вопросы, которые вынесены на их встречу", - сказал Лавров на переговорах с Фиданом. По его словам, между РФ и Турцией налажен насыщенный диалог как по двусторонней, так и региональной и международной повестке дня, и встреча министров в Москве позволит подготовить "добротные рекомендации на рассмотрение наших лидеров".

https://ria.ru/20230830/buduschee-1893005692.html

турция

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

турция, сергей лавров, хакан фидан, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, москва