https://ria.ru/20230831/peregovory-1893435728.html
Лавров и глава МИД Турции обсудили повестку будущей встречи президентов
Лавров и глава МИД Турции обсудили повестку будущей встречи президентов - РИА Новости, 31.08.2023
Лавров и глава МИД Турции обсудили повестку будущей встречи президентов
Министры иностранных дел РФ и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан на переговорах в Москве обсуждают повестку будущей встречи президентов Владимира Путина и... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T16:43
2023-08-31T16:43
2023-08-31T16:43
турция
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владимир путин
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москва
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Министры иностранных дел РФ и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан на переговорах в Москве обсуждают повестку будущей встречи президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. "Учитывая, что президенты готовятся к своей очередной встрече, я считаю, сегодня мы можем подробно посмотреть на те вопросы, которые вынесены на их встречу", - сказал Лавров на переговорах с Фиданом. По его словам, между РФ и Турцией налажен насыщенный диалог как по двусторонней, так и региональной и международной повестке дня, и встреча министров в Москве позволит подготовить "добротные рекомендации на рассмотрение наших лидеров".
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турция, сергей лавров, хакан фидан, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, москва
Турция, Сергей Лавров, Хакан Фидан, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Москва
Лавров и глава МИД Турции обсудили повестку будущей встречи президентов
В Москве Лавров и Фидан обсудили повестку будущей встречи Путина и Эрдогана
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Министры иностранных дел РФ и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан на переговорах в Москве обсуждают повестку будущей встречи президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.
"Учитывая, что президенты готовятся к своей очередной встрече, я считаю, сегодня мы можем подробно посмотреть на те вопросы, которые вынесены на их встречу", - сказал Лавров на переговорах с Фиданом.
По его словам, между РФ и Турцией налажен насыщенный диалог как по двусторонней, так и региональной и международной повестке дня, и встреча министров в Москве позволит подготовить "добротные рекомендации на рассмотрение наших лидеров".
Будущее Турции зависит от России