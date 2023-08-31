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США выделят 450 миллионов долларов на борьбу с наркотиками
США выделят 450 миллионов долларов на борьбу с наркотиками - РИА Новости, 31.08.2023
США выделят 450 миллионов долларов на борьбу с наркотиками
Власти США выделяют более 450 миллионов долларов на борьбу с незаконным оборотом наркотиков и "эпидемией" передозировок запрещенными препаратами, следует из... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T18:41
2023-08-31T18:41
2023-08-31T18:46
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ВАШИНГТОН, 31 авг – РИА Новости. Власти США выделяют более 450 миллионов долларов на борьбу с незаконным оборотом наркотиков и "эпидемией" передозировок запрещенными препаратами, следует из релиза Белого дома. "Сегодня, чтобы поддержать усилия президента Байдена по борьбе с эпидемией передозировок и спасению жизней, администрация Байдена-Харрис объявляет о выделении более чем 450 миллионов долларов", – говорится в релизе. Отмечается, что деньги будут направлены на укрепление профилактики употребления наркотиков, снижение вреда от их применения, реабилитации и борьбе с незаконным оборотом таких препаратов. Кроме того, в четверг в Белом доме планируют принять родственников жертв передозировки наркотиков, добавляется в релизе. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), число смертей от передозировки наркотиками в стране росло на протяжении трех лет, с 2019 по 2021, причем в основном из-за незаконного производства фентанила. По последним данным центра, на которые ссылается Белый дом, число смертей от передозировок снижается уже 13 месяцев подряд.
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в мире, сша, здоровье - общество
В мире, США, Здоровье - Общество
США выделят 450 миллионов долларов на борьбу с наркотиками
США выделят более 450 миллионов долларов на борьбу с наркотиками
ВАШИНГТОН, 31 авг – РИА Новости.
Власти США выделяют более 450 миллионов долларов на борьбу с незаконным оборотом наркотиков и "эпидемией" передозировок запрещенными препаратами, следует
из релиза Белого дома.
«
"Сегодня, чтобы поддержать усилия президента Байдена по борьбе с эпидемией передозировок и спасению жизней, администрация Байдена-Харрис объявляет о выделении более чем 450 миллионов долларов", – говорится в релизе.
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Отмечается, что деньги будут направлены на укрепление профилактики употребления наркотиков, снижение вреда от их применения, реабилитации и борьбе с незаконным оборотом таких препаратов.
Кроме того, в четверг в Белом доме планируют принять родственников жертв передозировки наркотиков, добавляется в релизе.
По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), число смертей от передозировки наркотиками в стране росло на протяжении трех лет, с 2019 по 2021, причем в основном из-за незаконного производства фентанила. По последним данным центра, на которые ссылается Белый дом, число смертей от передозировок снижается уже 13 месяцев подряд.
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