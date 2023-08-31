https://ria.ru/20230831/pensionerka-1893403746.html
В Вологде пенсионерка отдала почти семь миллионов рублей мошенникам
В Вологде пенсионерка отдала почти семь миллионов рублей мошенникам - РИА Новости, 31.08.2023
В Вологде пенсионерка отдала почти семь миллионов рублей мошенникам
Пенсионерка обратилась в полицию Вологды с жалобой на телефонных мошенников, которым передала 6,8 миллиона рублей, продав квартиру и машину, сообщает... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T14:41
2023-08-31T14:41
2023-08-31T14:41
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 авг – РИА Новости. Пенсионерка обратилась в полицию Вологды с жалобой на телефонных мошенников, которым передала 6,8 миллиона рублей, продав квартиру и машину, сообщает пресс-служба УМВД региона. Женщину за месяц убедили продать квартиру и автомобиль Lada. "По указанию мошенников вологжанка перевела 3 337 000 рублей на различные счета, а оставшуюся часть денег передать приехавшему неизвестному. Общая сумма ущерба составила 6 837 000 рублей", - говорится в сообщении. В полиции женщина рассказала, что ей позвонили по одному из мессенджеров. Сначала с ней общался мужчина, представившийся сотрудником правоохранительных органов, после - якобы специалист Центрального банка. Мошенники сообщили, что на счетах женщины идут подозрительные операции. По заявлению пенсионерки возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20230828/srok-1892645815.html
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происшествия, вологда, lada vesta, жилье
Происшествия, Вологда, Lada Vesta, Жилье
В Вологде пенсионерка отдала почти семь миллионов рублей мошенникам
В Вологде пенсионерка отдала 6,8 миллиона рублей мошенникам, продав квартиру