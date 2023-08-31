https://ria.ru/20230831/panika-1893346254.html

Балицкий заявил о панических настроениях в рядах ВСУ

Балицкий заявил о панических настроениях в рядах ВСУ - РИА Новости, 31.08.2023

Балицкий заявил о панических настроениях в рядах ВСУ

В рядах украинских войск на Запорожском фронте все сильнее проявляются явные признаки усталости и панические настроения, сообщил врио губернатора региона... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T11:27

2023-08-31T11:27

2023-08-31T11:27

специальная военная операция на украине

в мире

евгений балицкий

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости. В рядах украинских войск на Запорожском фронте все сильнее проявляются явные признаки усталости и панические настроения, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале. "Наша разведка сообщает, что у противника уже панические настроения. Это не просто отчаяние и нежелание быть пушечным мясом, а именно паника, что каждый из них станет очередной сакральной жертвой западных командиров на запорожском направлении", - написал Балицкий. По его словам, у противника на запорожском направлении все сильнее и сильнее проявляются явные признаки усталости, что, конечно, связано в первую очередь со слаженными действиями российских подразделений, которые каждый день дают жесткий отпор врагу, и с результатами попытки наступления противника – колоссальными потерями.

https://ria.ru/20230831/ukraina-1893137454.html

украина

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Варвара Скокшина

в мире, евгений балицкий, украина