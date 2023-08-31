https://ria.ru/20230831/panika-1893346254.html
Балицкий заявил о панических настроениях в рядах ВСУ
Балицкий заявил о панических настроениях в рядах ВСУ - РИА Новости, 31.08.2023
Балицкий заявил о панических настроениях в рядах ВСУ
В рядах украинских войск на Запорожском фронте все сильнее проявляются явные признаки усталости и панические настроения, сообщил врио губернатора региона... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T11:27
2023-08-31T11:27
2023-08-31T11:27
специальная военная операция на украине
в мире
евгений балицкий
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости. В рядах украинских войск на Запорожском фронте все сильнее проявляются явные признаки усталости и панические настроения, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале. "Наша разведка сообщает, что у противника уже панические настроения. Это не просто отчаяние и нежелание быть пушечным мясом, а именно паника, что каждый из них станет очередной сакральной жертвой западных командиров на запорожском направлении", - написал Балицкий. По его словам, у противника на запорожском направлении все сильнее и сильнее проявляются явные признаки усталости, что, конечно, связано в первую очередь со слаженными действиями российских подразделений, которые каждый день дают жесткий отпор врагу, и с результатами попытки наступления противника – колоссальными потерями.
https://ria.ru/20230831/ukraina-1893137454.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, евгений балицкий, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Евгений Балицкий, Украина
Балицкий заявил о панических настроениях в рядах ВСУ
Балицкий заявил об усталости и панических настроениях в рядах ВСУ