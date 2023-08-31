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Столичная компания разработала систему контроля электроэнергии для сети АЗС - РИА Новости, 31.08.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
09:15 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/ovchinskiy-1893282617.html
Столичная компания разработала систему контроля электроэнергии для сети АЗС
Столичная компания разработала систему контроля электроэнергии для сети АЗС - РИА Новости, 31.08.2023
Столичная компания разработала систему контроля электроэнергии для сети АЗС
Автоматизированная система контроля расхода электроэнергии на автозаправках, которую выпускает одна из столичных компаний, работает уже на 160 АЗС по всей... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T09:15
2023-08-31T09:15
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
экономика
технологии
москва
россия
владислав овчинский
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Автоматизированная система контроля расхода электроэнергии на автозаправках, которую выпускает одна из столичных компаний, работает уже на 160 АЗС по всей России, сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислав Овчинский.Всего компания "Связь инжиниринг М", которая действует в столице с 2005 года, произвела и установила в разных регионах России более 100 тысяч систем оптимизации расхода энергоресурсов различного уровня сложности.По словам Овчинского, устройство коммерческого учета расхода электроэнергии, разработанное для одной из крупных сетей АЗС, дает возможность сократить счета за электроэнергию, передавая данные на специальную платформу. С ее помощью можно выявить и причины перерасхода энергии на определенных АЗС. Пользователь может установить пороги потребления, при превышении которых он получит уведомление.Как пояснил менеджер проекта Андрей Ахтырский, централизованный сбор показаний дает возможность заказчику сократить время на сбор данных, проверять счета, исключить ошибки при передаче показаний в энергосбытовую компанию, связанные с человеческим фактором.Москва – город с развитым производством. В столице работают более четырех тысяч промышленных площадок, на которых трудоустроено свыше 720 тысяч человек. Ежегодно открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Здесь производят самые разные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, предметы декора, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и другую продукцию, а также активно внедряют инновации.Развитие собственных площадок в Москве позволяет производителям активно наращивать объемы реализации продукции, находить партнеров и выходить на новые рынки сбыта. Столичные предприятия могут воспользоваться более, чем 20 системными мерами поддержки города, в том числе субсидиями и целевыми займами. Кроме этого, разработан ряд антикризисных инструментов.
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экономика, технологии, москва, россия, владислав овчинский
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Экономика, Технологии, Москва, Россия, Владислав Овчинский

Столичная компания разработала систему контроля электроэнергии для сети АЗС

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкТехнополис "Связь инжиниринг"
Технополис Связь инжиниринг - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Технополис "Связь инжиниринг". Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Автоматизированная система контроля расхода электроэнергии на автозаправках, которую выпускает одна из столичных компаний, работает уже на 160 АЗС по всей России, сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислав Овчинский.
Всего компания "Связь инжиниринг М", которая действует в столице с 2005 года, произвела и установила в разных регионах России более 100 тысяч систем оптимизации расхода энергоресурсов различного уровня сложности.
По словам Овчинского, устройство коммерческого учета расхода электроэнергии, разработанное для одной из крупных сетей АЗС, дает возможность сократить счета за электроэнергию, передавая данные на специальную платформу. С ее помощью можно выявить и причины перерасхода энергии на определенных АЗС. Пользователь может установить пороги потребления, при превышении которых он получит уведомление.
Как пояснил менеджер проекта Андрей Ахтырский, централизованный сбор показаний дает возможность заказчику сократить время на сбор данных, проверять счета, исключить ошибки при передаче показаний в энергосбытовую компанию, связанные с человеческим фактором.
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Развитие собственных площадок в Москве позволяет производителям активно наращивать объемы реализации продукции, находить партнеров и выходить на новые рынки сбыта. Столичные предприятия могут воспользоваться более, чем 20 системными мерами поддержки города, в том числе субсидиями и целевыми займами. Кроме этого, разработан ряд антикризисных инструментов.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыЭкономикаТехнологииМоскваРоссияВладислав Овчинский
 
 
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