https://ria.ru/20230831/ovchinskiy-1893282617.html

Столичная компания разработала систему контроля электроэнергии для сети АЗС

Столичная компания разработала систему контроля электроэнергии для сети АЗС - РИА Новости, 31.08.2023

Столичная компания разработала систему контроля электроэнергии для сети АЗС

Автоматизированная система контроля расхода электроэнергии на автозаправках, которую выпускает одна из столичных компаний, работает уже на 160 АЗС по всей... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T09:15

2023-08-31T09:15

2023-08-31T09:15

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

экономика

технологии

москва

россия

владислав овчинский

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Автоматизированная система контроля расхода электроэнергии на автозаправках, которую выпускает одна из столичных компаний, работает уже на 160 АЗС по всей России, сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислав Овчинский.Всего компания "Связь инжиниринг М", которая действует в столице с 2005 года, произвела и установила в разных регионах России более 100 тысяч систем оптимизации расхода энергоресурсов различного уровня сложности.По словам Овчинского, устройство коммерческого учета расхода электроэнергии, разработанное для одной из крупных сетей АЗС, дает возможность сократить счета за электроэнергию, передавая данные на специальную платформу. С ее помощью можно выявить и причины перерасхода энергии на определенных АЗС. Пользователь может установить пороги потребления, при превышении которых он получит уведомление.Как пояснил менеджер проекта Андрей Ахтырский, централизованный сбор показаний дает возможность заказчику сократить время на сбор данных, проверять счета, исключить ошибки при передаче показаний в энергосбытовую компанию, связанные с человеческим фактором.Москва – город с развитым производством. В столице работают более четырех тысяч промышленных площадок, на которых трудоустроено свыше 720 тысяч человек. Ежегодно открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Здесь производят самые разные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, предметы декора, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и другую продукцию, а также активно внедряют инновации.Развитие собственных площадок в Москве позволяет производителям активно наращивать объемы реализации продукции, находить партнеров и выходить на новые рынки сбыта. Столичные предприятия могут воспользоваться более, чем 20 системными мерами поддержки города, в том числе субсидиями и целевыми займами. Кроме этого, разработан ряд антикризисных инструментов.

https://ria.ru/20230825/oez-1892108764.html

https://ria.ru/20230828/pogruzchik-1892578105.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, москва, россия, владислав овчинский