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Эксперт объяснил отставку главы Минобороны Великобритании - РИА Новости, 31.08.2023
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14:38 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/otstavka-1893402516.html
Эксперт объяснил отставку главы Минобороны Великобритании
Эксперт объяснил отставку главы Минобороны Великобритании - РИА Новости, 31.08.2023
Эксперт объяснил отставку главы Минобороны Великобритании
Отставка глава минобороны Великобритании Бена Уоллеса может быть связана с тем, что запущенный бывшим премьер-министром Борисом Джонсоном план по выстраиванию... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T14:38
2023-08-31T14:38
грант шаппс
бен уоллес
борис джонсон
великобритания
украина
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Отставка глава минобороны Великобритании Бена Уоллеса может быть связана с тем, что запущенный бывшим премьер-министром Борисом Джонсоном план по выстраиванию антироссийской "химеры" вокруг украинского кейса исчерпал себя, заявил в четверг РИА Новости директор Международного института новейших государств, доцент Финансовой академии при Правительстве РФ Алексей Мартынов. Ранее глава британского минобороны Бен Уоллес направил премьер-министру Риши Сунаку прошение об отставке после четырех лет пребывания на посту. На его должность был назначен глава минэнерго Грант Шаппс. "Грант Шаппс за свои 40 лет уже успел побывать в пяти министерских креслах совершенно разного толка. На мой взгляд, эти перестановки говорят о том, что запущенный и разработанный Борисом Джонсоном план по выстраиванию антироссийской химеры вокруг украинского кейса подходит к концу - отсюда и замены. Этот план себя исчерпал", - сказал Мартынов. По его мнению, Шаппс - классический партийный функционер и герой известного в Великобритании сериала "Да, господин министр", потому что "по сложившейся практике, для Британии абсолютно нормальная история, когда министерские посты занимают партийные функционеры". "Им не нужны компетентность, знания. Считается, что достаточное количество профессиональных заместителей и специалистов эту компетенцию "закрывают", а министерский портфель, как правило, получает партийный функционер лично лояльный и преданный премьер-министру", - отметил эксперт. Мартынов предположил, что вслед за Уоллесом, в отставку может подать глава службы внешней разведки MI6 Ричард Мур. В июле в интервью газете Times Уоллес подтвердил свое намерение осенью покинуть свой пост и уйти из политики в ходе планирующихся перестановок в британском кабмине. Он заявил, что после ухода с поста министра хочет вернуться к нормальной жизни вне политики и обороны и был бы рад работать в баре. Шаппс, назначенный на место Уоллеса, раньше возглавлял минэнерго Британии, а до этого занимал должность министра бизнеса, энергетики и промышленности до расформирования ведомства. Кроме того, он несколько дней возглавлял МВД страны в правительстве бывшего премьера Лиз Трасс. До этого Шаппс в течение трёх лет занимал пост министра транспорта в правительстве Бориса Джонсона. В 2015 году он являлся замглавы министерства международного развития, позднее это ведомство объединилось с британским МИД. Шаппс неоднократно высказывал критику в отношении российской спецоперации на Украине, обвиняя Москву якобы в использовании энергии в качестве оружия.
https://ria.ru/20230831/otstavka-1893356330.html
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грант шаппс, бен уоллес, борис джонсон, великобритания, украина, россия
Грант Шаппс, Бен Уоллес, Борис Джонсон, Великобритания, Украина, Россия
Эксперт объяснил отставку главы Минобороны Великобритании

Эксперт: отставка Уоллеса связана с тем, что план по Украине себя исчерпал

© AP Photo / Alexander Zemlianichenko/PoolБен Уоллес
Бен Уоллес - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko/Pool
Бен Уоллес. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Отставка глава минобороны Великобритании Бена Уоллеса может быть связана с тем, что запущенный бывшим премьер-министром Борисом Джонсоном план по выстраиванию антироссийской "химеры" вокруг украинского кейса исчерпал себя, заявил в четверг РИА Новости директор Международного института новейших государств, доцент Финансовой академии при Правительстве РФ Алексей Мартынов.
Ранее глава британского минобороны Бен Уоллес направил премьер-министру Риши Сунаку прошение об отставке после четырех лет пребывания на посту. На его должность был назначен глава минэнерго Грант Шаппс.
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"Грант Шаппс за свои 40 лет уже успел побывать в пяти министерских креслах совершенно разного толка. На мой взгляд, эти перестановки говорят о том, что запущенный и разработанный Борисом Джонсоном план по выстраиванию антироссийской химеры вокруг украинского кейса подходит к концу - отсюда и замены. Этот план себя исчерпал", - сказал Мартынов.
По его мнению, Шаппс - классический партийный функционер и герой известного в Великобритании сериала "Да, господин министр", потому что "по сложившейся практике, для Британии абсолютно нормальная история, когда министерские посты занимают партийные функционеры".
"Им не нужны компетентность, знания. Считается, что достаточное количество профессиональных заместителей и специалистов эту компетенцию "закрывают", а министерский портфель, как правило, получает партийный функционер лично лояльный и преданный премьер-министру", - отметил эксперт.
Мартынов предположил, что вслед за Уоллесом, в отставку может подать глава службы внешней разведки MI6 Ричард Мур.
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В июле в интервью газете Times Уоллес подтвердил свое намерение осенью покинуть свой пост и уйти из политики в ходе планирующихся перестановок в британском кабмине. Он заявил, что после ухода с поста министра хочет вернуться к нормальной жизни вне политики и обороны и был бы рад работать в баре.
Шаппс, назначенный на место Уоллеса, раньше возглавлял минэнерго Британии, а до этого занимал должность министра бизнеса, энергетики и промышленности до расформирования ведомства.
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Кроме того, он несколько дней возглавлял МВД страны в правительстве бывшего премьера Лиз Трасс. До этого Шаппс в течение трёх лет занимал пост министра транспорта в правительстве Бориса Джонсона. В 2015 году он являлся замглавы министерства международного развития, позднее это ведомство объединилось с британским МИД.
Шаппс неоднократно высказывал критику в отношении российской спецоперации на Украине, обвиняя Москву якобы в использовании энергии в качестве оружия.
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Биография Бена Уоллеса
6 сентября 2022, 23:52
 
Грант ШаппсБен УоллесБорис ДжонсонВеликобританияУкраинаРоссия
 
 
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