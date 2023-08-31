https://ria.ru/20230831/otstavka-1893356330.html
Захарова отреагировала на отставку главы Минобороны Британии
Захарова отреагировала на отставку главы Минобороны Британии - РИА Новости, 31.08.2023
Захарова отреагировала на отставку главы Минобороны Британии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в Telegram-канале уход в отставку министра обороны Великобритании Бена Уоллеса: "агент 006... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T12:06
2023-08-31T12:06
2023-08-31T12:08
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в Telegram-канале уход в отставку министра обороны Великобритании Бена Уоллеса: "агент 006 бесславно покинул поле боя". Ранее Уоллес направил премьер-министру Риши Сунаку прошение об отставке. Телеканал Sky News сообщал, что ведомство возглавит глава минэнерго Грант Шаппс. "Попрощаемся с персонажем, виновным в заражении украинских земель радиацией через поставки киевскому режиму снарядов с обеднённым ураном. Агент 006 бесславно покинул поле боя", - написала Захарова. Уоллес был назначен главой британского оборонного ведомства в 2019 году после прихода к власти Бориса Джонсона. В июле в интервью газете Times Уоллес подтверждал намерение осенью покинуть пост и уйти из политики в ходе планирующихся перестановок в британском кабмине. Он заявил, что после ухода с поста министра хочет вернуться к жизни вне политики и обороны и был бы рад работать в баре.
https://ria.ru/20220906/uolles-1814980623.html
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россия, великобритания, мария захарова, бен уоллес, риши сунак
Россия, Великобритания, Мария Захарова, Бен Уоллес, Риши Сунак
Захарова отреагировала на отставку главы Минобороны Британии
Захарова об отставке Уоллеса: агент 006 бесславно покинул поле боя