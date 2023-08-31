https://ria.ru/20230831/otstavka-1893356330.html

Захарова отреагировала на отставку главы Минобороны Британии

Захарова отреагировала на отставку главы Минобороны Британии - РИА Новости, 31.08.2023

Захарова отреагировала на отставку главы Минобороны Британии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в Telegram-канале уход в отставку министра обороны Великобритании Бена Уоллеса: "агент 006... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T12:06

2023-08-31T12:06

2023-08-31T12:08

россия

великобритания

мария захарова

бен уоллес

риши сунак

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в Telegram-канале уход в отставку министра обороны Великобритании Бена Уоллеса: "агент 006 бесславно покинул поле боя". Ранее Уоллес направил премьер-министру Риши Сунаку прошение об отставке. Телеканал Sky News сообщал, что ведомство возглавит глава минэнерго Грант Шаппс. "Попрощаемся с персонажем, виновным в заражении украинских земель радиацией через поставки киевскому режиму снарядов с обеднённым ураном. Агент 006 бесславно покинул поле боя", - написала Захарова. Уоллес был назначен главой британского оборонного ведомства в 2019 году после прихода к власти Бориса Джонсона. В июле в интервью газете Times Уоллес подтверждал намерение осенью покинуть пост и уйти из политики в ходе планирующихся перестановок в британском кабмине. Он заявил, что после ухода с поста министра хочет вернуться к жизни вне политики и обороны и был бы рад работать в баре.

https://ria.ru/20220906/uolles-1814980623.html

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россия, великобритания, мария захарова, бен уоллес, риши сунак