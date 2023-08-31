https://ria.ru/20230831/otnosheniya-1893362048.html
В Кремле оценили отношения Москвы с Пхеньяном
В Кремле оценили отношения Москвы с Пхеньяном - РИА Новости, 31.08.2023
В Кремле оценили отношения Москвы с Пхеньяном
Россия и Северная Корея поддерживают добрые, взаимоуважительные отношения, контакты между двумя странами осуществляются на разных уровнях, сообщил во время... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T12:31
2023-08-31T12:31
2023-08-31T12:31
политика
дмитрий песков
ким чен ын
россия
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Россия и Северная Корея поддерживают добрые, взаимоуважительные отношения, контакты между двумя странами осуществляются на разных уровнях, сообщил во время общения с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Москва и Пхеньян поддерживают добрые отношения, взаимоуважительные отношения, мы имеем ввиду развивать их дальше. Осуществляются контакты на различных уровнях. Это наш очень важный сосед в своем регионе, поэтому эти отношения будут дальше развиваться", - ответил Песков на просьбу прокомментировать сообщения из Вашингтона о том, что российский президент Владимир Путин и северокорейский лидер Ким Чен Ын недавно обменялись письмами.
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россия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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политика, дмитрий песков, ким чен ын, россия, кндр (северная корея)
Политика, Дмитрий Песков, Ким Чен Ын, Россия, КНДР (Северная Корея)
В Кремле оценили отношения Москвы с Пхеньяном
Песков: у Москвы и Пхеньяна добрые отношения, контакты идут на разных уровнях