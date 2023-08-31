https://ria.ru/20230831/otnosheniya-1893362048.html

В Кремле оценили отношения Москвы с Пхеньяном

В Кремле оценили отношения Москвы с Пхеньяном - РИА Новости, 31.08.2023

В Кремле оценили отношения Москвы с Пхеньяном

Россия и Северная Корея поддерживают добрые, взаимоуважительные отношения, контакты между двумя странами осуществляются на разных уровнях, сообщил во время... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T12:31

2023-08-31T12:31

2023-08-31T12:31

политика

дмитрий песков

ким чен ын

россия

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Россия и Северная Корея поддерживают добрые, взаимоуважительные отношения, контакты между двумя странами осуществляются на разных уровнях, сообщил во время общения с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Москва и Пхеньян поддерживают добрые отношения, взаимоуважительные отношения, мы имеем ввиду развивать их дальше. Осуществляются контакты на различных уровнях. Это наш очень важный сосед в своем регионе, поэтому эти отношения будут дальше развиваться", - ответил Песков на просьбу прокомментировать сообщения из Вашингтона о том, что российский президент Владимир Путин и северокорейский лидер Ким Чен Ын недавно обменялись письмами.

https://ria.ru/20230825/reys-1892134139.html

россия

кндр (северная корея)

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, дмитрий песков, ким чен ын, россия, кндр (северная корея)