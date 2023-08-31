https://ria.ru/20230831/ostanki-1893407354.html
В особняке в центре Москвы нашли человеческие останки 50-летней давности
В особняке в центре Москвы нашли человеческие останки 50-летней давности - РИА Новости, 31.08.2023
В особняке в центре Москвы нашли человеческие останки 50-летней давности
Человеческие останки давностью более 50 лет обнаружены на территории особняка в центре Москвы во время ремонтных работ, сообщается в телеграм-канале столичного... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T14:52
2023-08-31T14:52
2023-08-31T14:52
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_339:0:3980:2048_1920x0_80_0_0_225630db01ef0b2cd98c28934be40736.jpg
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Человеческие останки давностью более 50 лет обнаружены на территории особняка в центре Москвы во время ремонтных работ, сообщается в телеграм-канале столичного главка СК России. "Во время проведения ремонтных работ на территории особняка 1917 года, расположенного по улице Спартаковской в городе Москве, обнаружены множественные фрагменты костных останков человека. Предварительно, давность захоронения составляет более 50 лет", - говорится в сообщении. По данному факту столичные следователи организовали проверку, планируется ряд медико-криминалистических экспертиз.
https://ria.ru/20230817/mladenets-1890631721.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_148a8d4cc58b61ca35837dfd861ca965.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), москва
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Москва
В особняке в центре Москвы нашли человеческие останки 50-летней давности
В особняке в центре Москвы нашли человеческие останки давностью более 50 лет