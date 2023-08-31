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В особняке в центре Москвы нашли человеческие останки 50-летней давности - РИА Новости, 31.08.2023
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14:52 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/ostanki-1893407354.html
В особняке в центре Москвы нашли человеческие останки 50-летней давности
В особняке в центре Москвы нашли человеческие останки 50-летней давности - РИА Новости, 31.08.2023
В особняке в центре Москвы нашли человеческие останки 50-летней давности
Человеческие останки давностью более 50 лет обнаружены на территории особняка в центре Москвы во время ремонтных работ, сообщается в телеграм-канале столичного... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T14:52
2023-08-31T14:52
происшествия
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Человеческие останки давностью более 50 лет обнаружены на территории особняка в центре Москвы во время ремонтных работ, сообщается в телеграм-канале столичного главка СК России. "Во время проведения ремонтных работ на территории особняка 1917 года, расположенного по улице Спартаковской в городе Москве, обнаружены множественные фрагменты костных останков человека. Предварительно, давность захоронения составляет более 50 лет", - говорится в сообщении. По данному факту столичные следователи организовали проверку, планируется ряд медико-криминалистических экспертиз.
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), москва
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Москва
В особняке в центре Москвы нашли человеческие останки 50-летней давности

В особняке в центре Москвы нашли человеческие останки давностью более 50 лет

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Человеческие останки давностью более 50 лет обнаружены на территории особняка в центре Москвы во время ремонтных работ, сообщается в телеграм-канале столичного главка СК России.
"Во время проведения ремонтных работ на территории особняка 1917 года, расположенного по улице Спартаковской в городе Москве, обнаружены множественные фрагменты костных останков человека. Предварительно, давность захоронения составляет более 50 лет", - говорится в сообщении.
По данному факту столичные следователи организовали проверку, планируется ряд медико-криминалистических экспертиз.
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ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Москва
 
 
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