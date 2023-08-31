https://ria.ru/20230831/ostanki-1893407354.html

В особняке в центре Москвы нашли человеческие останки 50-летней давности

В особняке в центре Москвы нашли человеческие останки 50-летней давности - РИА Новости, 31.08.2023

В особняке в центре Москвы нашли человеческие останки 50-летней давности

Человеческие останки давностью более 50 лет обнаружены на территории особняка в центре Москвы во время ремонтных работ, сообщается в телеграм-канале столичного... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T14:52

2023-08-31T14:52

2023-08-31T14:52

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

москва

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Человеческие останки давностью более 50 лет обнаружены на территории особняка в центре Москвы во время ремонтных работ, сообщается в телеграм-канале столичного главка СК России. "Во время проведения ремонтных работ на территории особняка 1917 года, расположенного по улице Спартаковской в городе Москве, обнаружены множественные фрагменты костных останков человека. Предварительно, давность захоронения составляет более 50 лет", - говорится в сообщении. По данному факту столичные следователи организовали проверку, планируется ряд медико-криминалистических экспертиз.

https://ria.ru/20230817/mladenets-1890631721.html

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), москва