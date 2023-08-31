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Зеленский заявил об успешном применении украинского дальнобойного оружия
Зеленский заявил об успешном применении украинского дальнобойного оружия - РИА Новости, 31.08.2023
Зеленский заявил об успешном применении украинского дальнобойного оружия
Украина применила дальнобойное оружие собственного производства, утверждает президент страны Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T14:35
2023-08-31T14:35
2023-08-31T16:48
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владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Украина применила дальнобойное оружие собственного производства, утверждает президент страны Владимир Зеленский в своем Telegram-канале."Заслушали доклад <...> Минстратегпрома (Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. — Прим. ред.) о собственном производстве. Успешное применение нашего дальнобойного оружия: цель поражена в 700 километрах", — говорится в публикации о ежедневном селекторном совещании.О каком именно вооружении идет речь, и какую цель оно поразило, Зеленский не сообщил.Сейчас Украина призывает США передать ей дальнобойные ракеты ATACMS, Пентагон продолжает отказывать в поставках. По мнению колумниста газеты Washington Post Дэвида Игнатиуса, одна из причин — это неуверенность Вашингтона в возможности направить Киеву достаточное количество ракет без подрыва собственной боеготовности ввиду угрозы конфликта с Китаем.
https://ria.ru/20230831/proizvodstvo-1893363032.html
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В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Киев, Валерий Залужный
Зеленский заявил об успешном применении украинского дальнобойного оружия
Зеленский заявил о поражении ВСУ цели на расстоянии 700 километров