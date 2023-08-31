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Зеленский заявил об успешном применении украинского дальнобойного оружия

Зеленский заявил об успешном применении украинского дальнобойного оружия - РИА Новости, 31.08.2023

Зеленский заявил об успешном применении украинского дальнобойного оружия

Украина применила дальнобойное оружие собственного производства, утверждает президент страны Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T14:35

2023-08-31T14:35

2023-08-31T16:48

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владимир зеленский

вооруженные силы украины

киев

валерий залужный

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Украина применила дальнобойное оружие собственного производства, утверждает президент страны Владимир Зеленский в своем Telegram-канале."Заслушали доклад <...> Минстратегпрома (Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. — Прим. ред.) о собственном производстве. Успешное применение нашего дальнобойного оружия: цель поражена в 700 километрах", — говорится в публикации о ежедневном селекторном совещании.О каком именно вооружении идет речь, и какую цель оно поразило, Зеленский не сообщил.Сейчас Украина призывает США передать ей дальнобойные ракеты ATACMS, Пентагон продолжает отказывать в поставках. По мнению колумниста газеты Washington Post Дэвида Игнатиуса, одна из причин — это неуверенность Вашингтона в возможности направить Киеву достаточное количество ракет без подрыва собственной боеготовности ввиду угрозы конфликта с Китаем.

https://ria.ru/20230831/proizvodstvo-1893363032.html

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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, киев, валерий залужный