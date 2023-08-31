Рейтинг@Mail.ru
Зеленский заявил об успешном применении украинского дальнобойного оружия - РИА Новости, 31.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:35 31.08.2023 (обновлено: 16:48 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/oruzhie-1893400737.html
Зеленский заявил об успешном применении украинского дальнобойного оружия
Зеленский заявил об успешном применении украинского дальнобойного оружия - РИА Новости, 31.08.2023
Зеленский заявил об успешном применении украинского дальнобойного оружия
Украина применила дальнобойное оружие собственного производства, утверждает президент страны Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T14:35
2023-08-31T16:48
в мире
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
киев
валерий залужный
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892839577_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_64df41526fdbcfd520a8733e8bb2dd5d.jpg
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Украина применила дальнобойное оружие собственного производства, утверждает президент страны Владимир Зеленский в своем Telegram-канале."Заслушали доклад &lt;...&gt; Минстратегпрома (Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. — Прим. ред.) о собственном производстве. Успешное применение нашего дальнобойного оружия: цель поражена в 700 километрах", — говорится в публикации о ежедневном селекторном совещании.О каком именно вооружении идет речь, и какую цель оно поразило, Зеленский не сообщил.Сейчас Украина призывает США передать ей дальнобойные ракеты ATACMS, Пентагон продолжает отказывать в поставках. По мнению колумниста газеты Washington Post Дэвида Игнатиуса, одна из причин — это неуверенность Вашингтона в возможности направить Киеву достаточное количество ракет без подрыва собственной боеготовности ввиду угрозы конфликта с Китаем.
https://ria.ru/20230831/proizvodstvo-1893363032.html
https://ria.ru/20230831/chekhiya-1893339675.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892839577_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_c9015d24bd7f175fad43c4ec308b5189.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, киев, валерий залужный
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Киев, Валерий Залужный
Зеленский заявил об успешном применении украинского дальнобойного оружия

Зеленский заявил о поражении ВСУ цели на расстоянии 700 километров

© AP Photo / Clodagh KilcoyneПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© AP Photo / Clodagh Kilcoyne
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Украина применила дальнобойное оружие собственного производства, утверждает президент страны Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
"Заслушали доклад <...> Минстратегпрома (Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. — Прим. ред.) о собственном производстве. Успешное применение нашего дальнобойного оружия: цель поражена в 700 километрах", — говорится в публикации о ежедневном селекторном совещании.
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777 - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
Зеленский анонсировал производство гаубиц L119 и M777 на Украине
12:36
О каком именно вооружении идет речь, и какую цель оно поразило, Зеленский не сообщил.
Сейчас Украина призывает США передать ей дальнобойные ракеты ATACMS, Пентагон продолжает отказывать в поставках. По мнению колумниста газеты Washington Post Дэвида Игнатиуса, одна из причин — это неуверенность Вашингтона в возможности направить Киеву достаточное количество ракет без подрыва собственной боеготовности ввиду угрозы конфликта с Китаем.
Ударный вертолет ВВС Чехии - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
Чехия планирует передать Украине новую партию боевых вертолетов
10:59
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныКиевВалерий Залужный
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала